مستشارة وزيرة التضامن تعلن توفير تأمين اجتماعي وصحي للصيادين

قالت الدكتورة ميرفت صابرين مستشارة وزيرة التضامن للتأمينات والحماية، إن الوزارة سوف توفر تأمينا اجتماعيا للصيادين، حيث جرت تغطيتهم تحت فئة العمالة غير المنتظمة، بحيث يدفع صغار الصيادين 9% فقط من الحد الأدنى للأجر التأميني، والخزانة العامة والدولة سوف تدفع نسبة صاحب العمل، وهي 12%.

ضم الصيادين إلى منظومة التأمين الصحي

وأضافت «صابرين» في هاتفية مع برنامج «الحقيقة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الأربعاء، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، أنه جرى التواصل مع وزارة الصحة، من أجل ضم فئة الصيادين للتأمين الصحي لغير القادرين، وستتحمل الدولة تكلفتهم، وأيضا أطلقت الوزارة مبادرة «بر الأمان»، وتوزيع مستلزمات الصيد على صغار الصيادين، وهم حوالي 42 ألفا، حيث سيجري توفير شباك وبدل صيد، و«بوت» صيد، مجانا للصيادين.

4 مراحل للمبادرة

وتابعت مستشارة وزيرة التضامن للتأمينات والحماية، بأن هذه المبادرة ستنفذ على أربعة مراحل، تشمل جميع البحيرات الداخلية، ومن المتوقع أن تبدأ في منتصف مارس المقبل.

التمكين الاقتصادي للصيادين

ولفتت إلى أن الوزارة تعمل أيضا على التمكين الاقتصادي، بالتعاون مع هيئة الثروة السمكية وجمعية صائدي الأسماك، وتعمل معهم الآن، على إعادة تنظيمهم، وهم حوالي 103 جمعيات، وتحاول الوزارة جمعهم في 4 أو 3 جمعيات لتنفيذ المبادرة من خلالها، حيث ستطرح الدولة مبادرة لإعادة إحلال المراكب وتوزيع سيارات مبردة لتحسين دخل الصياد، إضافة إلى التواصل مع الجهات المعنية لتدريبهم، لتحسين آليات الصيد.

حصر الصيادين وتقديم منح لهم

وأشارت مستشارة وزيرة التضامن للتأمينات والحماية، إلى أن الوزارة تعمل حاليا على حصر الصيادين ضمن مبادرة حصر العمالة غير المنتظمة، وتسجيلهم، وومحاولة توفير منحة لهم تساعدهم في عملهم في الفترة المقبلة.