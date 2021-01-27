وزير الشباب: لاعبو المنتخب بكوا بشدة بعد الهزيمة من الدنمارك

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن نجوم منتخب مصر لليد رفعوا سقف طموح الجماهير المصرية بأدائهم المشرف لكن النهاية كانت الهزيمة أمام الدنمارك وهذا قدر، موجها الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعته للمباريات وكلماته، التي كانت تقديرا لجهود اللاعبين.

أداء مصر كان مشرفا أمام بطلة العالم

وأضاف صبحي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية dmc، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أرسل رسالة الشكر إلى المنتخب، موضحا أن مباراة اليوم كانت أحد أفضل مباريات البطولة حتى الآن وأداء اللاعبين كان مشرفا أمام بطلة العالم الدنمارك، رغم عدم وجود تدريب كافي قبل المباراة بسبب أحداث فيروس كورونا المستجد.

نقلت تحيات الرئيس ورئيس الوزراء لهم

وتابع وزير الشباب، أن «هناك تواصل دائم مع اللاعبين بعد المباراة من خلال خاصية الفيديو الكونفيرس بسبب تطبيق الدخول داخل الفقاعة الهوائية بالنسبة للاعبين من أجل منع انتشار فيروس كورونا، ونقلتُ لهم تحيات الرئيس السيسي ورئيس الوزراء وأخبرتهم أنهم أحد معامل نجاح البطولة، لكنهم كانوا شديدي البكاء في غرفة خلع الملابس، لكن نأمل أن كل الفرق الجماعية تأخذهم نموذج ناجح من أجل تطوير الرياضة في مصر وزيادة الانتماء والولاء».

جميع الفرق غادرت دون أي إصابات

واستطرد، «إمبارح سافر 18 فريقا وجميعهم معافين، وكل الفرق ترسل إشادات بالتنظيم المصري لبطولة كأس العالم، وحاليا في بطولة كأس عالم نستعد لها لأول مرة وهي بطولة العالم للرماية وبطولة السلاح، والدول تثق في تنظيم مصر الناجح».

مصر تستضيف كأس العالم لليد

وخسر منتخب مصر أمام نظيره الدنماركي، برميات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الإضافي، وتستضيف مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد في الفترة من 13 يناير إلى نهاية الشهر ذاته وهي أول بطولة عالمية تضم 32 فريق.