لمحدودي الدخل.. كيف تحصل على شقة من البنك الأهلي لو عندك 21 سنة؟

يحرص الكثير من الشباب على امتلاك شقة سكنية، حتى يتمكنوا من بدء حياة جديدة، سواء كان ذلك بالاستقلال عن الأسرة أو بتكوين أسرة جديدة بالزواج وإنجاب الأطفال، ويسعى عدد من البنوك إلى توفير قروض التمويل العقاري للشباب لمساعدتهم، ويقدم البنك الأهلي المصري قرض التمويل العقاري لمحدودي الدخل للشباب ولمن تجاوز سن 21 عاما.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، الشروط والمستندات المطلوبة لحصول محدودي الدخل على قرض التمويل العقاري، وفق خدمة عملاء البنك، كالتالي:

الشروط المطلوبة لحصول محدودي الدخل على قرض التمويل العقاري

- يتم تحديد الدخل الشهرى وفق إعلان صندوق التمويل العقارى مع عدم امتلاك المتقدم أي وحدة حتى في حالة الميراث.

- ألا يقل سن طالب القرض عن 21 عاما في تاريخ منح التمويل وألا يتعدى 60 عاما لجميع شرائح العملاء في تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين أيهما أقرب.

- أن يكون طالب القرض مصريا أو مصرية الجنسية.

- تصل مدة سداد القرض بحد أقصى 20 عاما.

- قيمة الوحدة يتم تحديدها من قبل صندوق التمويل العقارى وفقا للإعلان المعلن.

- يتم دفع دفعة مقدمة بقيمة 20% من سعر الوحدة وبحد أقصي 50%.

- تصل قيمة التمويل إلى 80% من قيمة الوحدة.

- تصل نسبة عبء الدين بحد أقصى 40% من صافي الدخل الشهري.

- يصل سعر العائد لنسبة 7% من قيمة القرض.

المصاريف و العمولات

- لا يتم تحميل العميل بأي مصاريف سواء كان فتح الحساب أو الاستعلام مجانا.

- يتم منح الوثيقة تأمين مجانية على الحياة و العجز الكلي.

- عائد تأخير يصل إلى 2% على الأقساط مستحقة الدفع.

المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي تكون سارية.

- شهادة قيد للذكور والإناث.

- إيصال مرافق حديث لفاتورة الكهرباء أو المياه أو الغاز الطبيعي.

- مستندات إثبات الدخل.