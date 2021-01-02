البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقية للاستحواذ على 24% من أسهم رأسمال شركة «أمان»

وقَّع البنك الأهلى المصرى عقدى شراء الأسهم واتفاق المساهمين بشأن الاستحواذ على نسبة 24% من أسهم رأسمال شركة أمان لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية، وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى 480 مليون جنيه.

وأكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن البنك يستهدف من الاستثمار فى الشركة المساهمة فى واحدة من كبرى شركات الخدمات المالية غير المصرفية، وتعظيم دور البنك فى مجال دعم أنشطة الدفع الإلكترونى والخدمات المالية، وتمويل مشروعات متناهية الصغر، ومن ثم تقديم الخدمات المالية غير المصرفية لأكبر عدد من العملاء، وجذب شرائح أكبر من غير المتعاملين مع البنوك، وبما يتسق مع دور البنك فى دعم توجهات الدولة والبنك المركزى المصرى نحو التحول لمجتمع أقل اعتماداً على النقد ودعم الشمول المالى، الذى يعد محوراً مهماً من محاور التطور الاقتصادى وتقليص القطاع غير الرسمى ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى الأثر الإيجابى المتوقع من الإسراع بوتيرة إنجاز الأعمال ودورة التحصيل.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تعد إحدى الخطوات المهمة التى يتبناها البنك نحو نشر ثقافة السداد الإلكترونى وتقليل التعامل النقدى من خلال المساهمة فى الشركات الواعدة مثل شركة أمان.

من جانبه، أكد مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة أمان، أن دخول البنك الأهلى المصرى مساهماً فى شركة أمان يعد قيمة مضافة مهمة إلى أداء الشركة بوصفه أكبر البنوك المصرية، مؤكداً تطلعه إلى شراكة ناجحة مع تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة تتناسب مع أهمية الكيانين، وهو ما تحرص فرق العمل المعنية بكل من البنك والشركة على تحقيقه من خلال التعاون المثمر والتنسيق الكامل فيما بينهما، خاصة فى ضوء امتلاك كلا الطرفين الإمكانات المطلوبة لتحقيق تلك النتائج.

وأضاف يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن حرص البنك على الاستحواذ على حصة فى شركة أمان يعد أحد الاستثمارات الاستراتيجية للبنك، مؤكداً أن المفاوضات تمت بنجاح مع إيمان الطرفين بأهمية هذه الشراكة.

وأشار أحمد السعيد، رئيس مجموعة الاستثمار وأمناء الاستثمار بالبنك الأهلى المصرى، إلى أن الشراكة مع شركة راية القابضة تأتى فى إطار تنفيذ السياسة الاستثمارية للبنك للمشاركة بفاعلية فى سوق الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية بالتعاون مع كبرى الشركات ذات الخبرات الفنية والبشرية المتميزة فى هذا المجال، معرباً عن شكره وتقديره لفرق العمل من الجانبين، الذين تعاملوا بمهارة وحرفية لإتمام الدراسات وجميع الإجراءات التنفيذية لإنجاح هذه الشراكة.

جدير بالذكر أن مكتب معتوق وبسيونى للاستشارات القانونية قام بأعمال المستشار القانونى ومكتب جرانت ثورنتون للاستشارات المالية بأعمال التقييم للبنك الأهلى المصرى، كما قامت شركة إيليت للاستشارات بأعمال التقييم، وشركة فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات بأعمال المستشار المالى للبائع.