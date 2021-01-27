رئيس اتحاد اليد: أداء المنتخب أمام الدنمارك رفع سقف الطموحات للعبة

قال المهندس هشام نصر، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لليد، رئيس اتحاد كرة اليد، إنه كان يتمنى رؤية مصر في مراكز التتويج في البطولة الحالية، لكن القدر كان أسبق، ولكن في الوقت ذاته فإن نجوم منتخب مصر أدوا أداء رائعا، والنتيجة كانت درسا في المستقبل من أجل الحصول على بطولات، مشيرا إلى أن تقليل الأخطاء هو الطريقة الجيدة للحصول على البطولات.

لم يتوقع أحد الأداء العظيم لمنتخب مصر أمام الدنمارك

وأضاف «نصر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية dmc، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه لم يتوقع أحد أن يكون هناك أداءً عظيم لمنتخب مصر أمام أفضل حارس مرمى، وبطل العالم، وفرقة قوية جدا مثل الدنمارك، ونفتخر بلاعبي مصر ونتشرف بما فعلوه متابعا، «كرة اليد عاملة لي مشكلة ولاتحاد اليد، لأن سقف الطموح بيعلي جدا وإنجازات اللعبة كانت أكثر من رائعة والناس بتتساءل عن إمكانية الحصول على ميداليات وفوز ببطولات، لكن ده محتاج شغل كتير قوي وربنا يسهل».

نقلت للاعبين تحيات الرئيس لهم

وواصل، «سأقابل اللاعبين غدا بعد الخروج من الفقاعات الهوائية، ولكني أبلغتهم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فالرئيس متابع جيد للأحداث الرياضية، ويقدم الشكر للشباب، ويتابع أداءهم، وأرسل تعليقا على مباراتي المنتخب الأخيرتين، وهذه دلالة على مساندته المستمرة، وتركيز سيادته على دعم شباب مصر للحصول على مراكز متقدمة في بطولات الألعاب الفردية والزوجية».

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم لليد في الفترة من 13 يناير الجاري حتى نهاية الشهر، بحضور 32 فريقا، بمشاركة 6 فرق أفريقية للمرة الأولى.