الديهي يناشد أفريقيا بالاستعانة بالعمالة المصرية: ده جيل تربية السيسي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم جوزيف كيشي، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية نيجيريا، حيث نقل رسالة خطية من الرئيس النيجيري محمد بوهاري للرئيس السيسي، وتناولت التعاون الثنائي بين مصر ونيجيريا، ونقل تجربة مصر التنموية، خاصة في مجال البنية التحتية خاصة بمجال تشييد الطرق والطاقة.

نيجيريا تواجه تحديات ضخمة.. القطاع الاقتصادي أبرزها

وأضاف «الديهي»، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، اليوم السبت، أن نيجيريا تواجه تحديات ضخمة اولها القطاع الاقتصادي والبنية التحتية التي تحتاج لمساندة ومساعدة مصرية، وهناك مواجهة حادة للدولة النيجيرية مع «بوكو حرام»، كما أن لديها الكثير من الإمكانيات وتحتاج لدعم متناغم ومتنوع من الناحية التقنية والفنية.

مصر بها شركات مقاولات قادرة على بناء السدود والأنفاق

وأشار الإعلامي، إلى أن مصر لديها العديد من الخبرات التي يمكن أن تقدمها، فيوجد بمصر شركات مقاولات وعمالة قادرة على إقامة السدود أو أنفاق أو مجرى ملاحي، فمصر تعود للقارة الأفريقية وللحضن الأفريقي من جديد، وهذا ليس بالحديث فقط، مناشدا الأشقاء الأفارقة بالاستعانة بالعمالة المصرية في مصر فهي عمالة مدربة.

العمالة المصرية مُدربة.. جيل تربية السيسي

وتابع: «هذا جيل تربية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يُدقق ويركز في التفاصيل والتنفيذ، فمصر يوجد بها أفضل مهندسين وأطباء في العالم»، مشددًا على أن المستقبل صوب الجنوب وأمامنا فرصة تاريخية لنقل خبرات مصر في شتى المجالات للقارة الأفريقية.

مصر ستصبح إحدى أكبر 10 دول مصدرة للغاز في العالم

من ناحية أخرى، أكد الديهي، أن وكالة بلومبرج أكدت أن مصر ستصبح إحدى أكبر 10 دول مصدرة للغاز في العالم، كما أن مصر تستعد لتصدير الغاز من خلال إعادة تشغيل محطات إسالة الغاز الضخمة الموجودة لديها، كما أن مصر تشغل جميع المصانع والمحطات بالغاز، ويتم استخدام الغاز المكتشف لتلبية احتياجات المواطنين، وتسعى لتصدير الغاز المتبقي من احتياجاتها بعد اسالته بمحطات إدفو ودمياط لإسالة الغاز.