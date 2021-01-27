«M5 CS» أقوى سيارة في تاريخ BMW: تصل سرعتها إلى 305 كم/س

قدمت شركة «BMW» الألمانية الرائدة في صناعة السيارات الرياضية والقوية، سيارتها الجديدة «BMW M5 CS»، أقوى نسخة إنتاجية في تاريخ الشركة وتعتبر من أقوى وأسرع السيارات في العالم وتفوقت على «مكلارين F1» في التسارع من الثبات لسرعة 100 كم وحتى سرعة 200 كم أيضا.

وأعلنت اليوم شركة BMW الألمانية عن «إسطبل أحصنة» جديد من M5 بنسخة CS وتعمل بمحرك 4.4 لتر مزدوج التربو مكون من 8 أسطوانات على شكل حرف V.

ويولد قوة 636 حصان وأقصى عزم للدوران 750 نيوتن متر، وتتسارع من الثبات لسرعة 100كم في 3 ثوانٍ فقط، ومن الثبات حتى سرعة 200 كم في 10.3 ثانية، وتصل لسرعة قصوى 305 كم/س.

والسيارة متصلة بناقل حركة «أوتوماتيك» من 8 سرعات، لينقل القوة إلى العجلات الأربعة بنظام «XDRIVE»، وتتوزع القوة إلى 60% على المحور الخلفي، و40% على المحور الأمامي.

ولم تعلن الشركة عن أي معلومات عن السعر الرسمي للسيارة «وحش BMW» الجديدة، ولكن من المتوقع أن يبدأ سعرها من 250 ألف دولار أمريكى، أي ما يعادل أكثر من 3 ملايين جنيه مصري بدون ضرائب.

الجدير بالذكر أن في يونيو من العام الماضي، أعلنت BMW عن النسخة الجديدة من M5 Competition وأعلنت عن سعرها الرسمي الذي يبدأ من 110 ألف دولار أمريكي.

ولكن نسخة «M5 Competition» تعمل بنفس المحرك بسعة 4.4 لتر «مزدوج التربو» ومكون من 8 أسطوانات على شكل حرف «V».

ولكن المحرك يولد قوة 617 حصان، وأقصى عزم للدوران كان يبلغ 750 نيوتن متر أيضا، وتتسارع من الثبات لسرعة 100كم فى 3.3 ثانية.

أما نسخة M5 العادية فتعمل بنفس المحرك سعة 4.4 لتر مزدوج التربو مكون من 8 أسطوانات على شكل حرف V ويولد قوة 600 حصان.