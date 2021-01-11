تعرف على الشركات الخمس الأوائل في سوق السيارات خلال ديسمبر

أعلنت مؤسسة الأهرام ترتيب الشركات الخمس الأوائل فى عدد المركبات التى تم التأمين الإجباري عليها وترخيصها عن شهر ديسمبر 2020، حسبما كشف التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري.

وجاءت شيفوروليه فى المرتبة الأولى بنحو 4329 مركبة من بينها 1502 سيارة ملاكى، و16 سيارة أجرة، و2716 سيارة نقل، و12 معدة ثقيلة.

كما جاءت هيونداى فى المركز الثانى حيث جاءت عدد السيارات التى تم التأمين عليها اجباريا وتم ترخيصها 2547 مركبة من بينها 2481 سيارة ملاكى و49 سيارة أجرة، و5 سيارات نقل ومعدة ثقيلة.

كما احتلت شركة إم جى المركز الثالث بعدد 2283 مركبة من بينها 2282 ملاكى وسيارة واحدة أجرة.

وجاءت رينو فى المركز الرابع بإجمالى مبيعات 2244 مركبة من بينها 2230 سيارو ملاكى و12 سيارة نقل ومعدة ثقيلة.

وجاءت فى المركز الخامس نيسان حيث حيث بلغ إجمالى عدد السيارات التى تم التأمين عليها إجباريا وتم ترخيصها 1851 مركبة من بينها 1649 سيارة ملاكى وسيارة اجرة و201 سيارة نقل.

الجدير بالذكر ان البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، عن المركبات التي تم التأمين عليها إجباريا وتم إصدار رخصة لها في شهر ديسمبر 2020.

وأكدت التقارير، أن إجمالي عدد المركبات التي صدر لها وثائق تأمين إجباري وتم ترخيصها في جميع وحدات مرور مصر، والتي تبلغ نحو 198 وحدة مرور بلغت 461.322 ألف مركبة من بينها 51.892 ألف «زيرو» و23.967 ألف سيارة و17.427 ألف دراجة نارية و3938 نقلا.

وأظهر التقرير الذي تصدره المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، أن عدد السيارات الزيرو التي تم التأمين عليها إجباريا وتم ترخيصها بلغت 23 ألفا و967 سيارة ملاكي، بينما بلغت الدراجات النارية نحو 17 ألفا و242 دراجة وعن النقل فبلغ 3938 سيارة نقل، ونحو 688 أتوبيسا خاصا.