BMW تظهر أيقونتها BMW iX خلال معرض CES الرقمي 2021 (فيديو)

نشرت شركة BMW العلامة الألمانية الرائدة في عالم صناعة السيارات الفارهة، فيديو على قناتها الرسمية عبر منصة الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب" يظهر من خلاله طرازين من جيلين مختلفين ولكنهما مرتبطان ارتباطًا وثيقًا ببعضهما البعض، هما سيارتي "BMW الفئة السابعة 2001" و "BMW Ix" خلال معرض CES الرقمي 2021.

وتعد سيارة BMW iX الجديدة كليًا هي سيارة تخلق إحساسًا بالأمان والألفة بينها وبين الراكب، وتم تجريد جميع الشاشات وأدوات التحكم إلى الأساسيات، مما يعزز الانطباع بأن المقصورة المنظمة توفر مكانًا للاسترخاء، فيما ستخدم تقنية BMW iX بذكاء ولا تظهر إلا عند الحاجة إليها.

ويعد CES الرقمي معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، وهو المؤتمر التقني السنوي الذي يحدد أبرز وأكبر الاتجاهات لهذا العام، حيث يستكشف المراسلون والعارضون والمستثمرون صالات عرض لاس فيغاس المليئة بأجهزة التلفاز العملاقة والسيارات الذكية والروبوتات، ولكن هذا العام وبسبب فيروس كورونا، سيكون معرض CES متاحاً عبر الإنترنت فقط لأول مرة في تاريخ المعرض الممتد على مدى 54 عاماً.

وحسب ما علن عنه موقع "CNN بالعربية": قالت جمعية الإلكترونيات الاستهلاكية، وهي المنظمة غير الربحية التي تنظم الحدث الذي يستمر 4 أيام والذي يبدأ يوم الاثنين، إن 1800 عارض من جميع أنحاء العالم سوف يملؤون "موقعها الرقمي" هذا العام - وهو رقم أقل بكثير من الـ4 آلاف عارض الذي حضر المعرض العام الماضي.

وستسمح هذه الخطوة لشركات التكنولوجيا من البلدان التي لم تحضر من قبل بالمشاركة في المعرض عبر الإنترنت، ولكنها قد تجعل من الصعب أيضاً على الشركات الصغيرة أن يتم ملاحظتها دون تواجدها فعلياً على الأرض.

وسيتمكن الحاضرون المسجلون من بث وإعادة مشاهدة الخطابات الرئيسية من شركات مثل فيرايزون وجينيرال موتورز، فضلاً عن الاستماع إلى الجلسات الفرعية والبحث من خلال سجل العارضين لمشاهدة عروض المنتجات الجديدة.