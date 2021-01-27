النجم الهندي اميتاب باتشان يعلن بدء تصوير فيلمة الجديد ..قلق وتوتر

اعلن الفنان البوليودي اميتاب باتشان عبر حسابه الخاص بـ«تويتر» استئناف نشاطه الفني بتصوير فيلمة الجديد في ظل فيروس كورونا.

ونشر «باتشان» صور له داخل موقع التصوير وهو يرتدي كمامه معلقًا: «أول يوم من الفيلم الجديد، والحالة سيئة، قلق وتوتر عصبي».

اصابة اميتاب بفيروس كورونا

وكان أعلن الفنان البوليودي أميتاب بانشان، عبر حسابه بـ«فيس بوك»، في يوليو الماضي إصابته بفيروس كورونا، وكتب «أميتاب» حينها قائًلا: «هذا المساء ذهبت المستشفى، وأجريت مسحة ظهرت النتيجة إيجابية، لقد أصبت بكورونا، وعائلتي أجرت مسحات، وفي انتظار النتيجة، وعلى من خالطني من أهل أو أصدقاء آخر 10 أيام، إجراء فحوصات للتأكد من عدم إصابته».

تعافي اميتاب باتشان من فيروس كورونا

وفي أغسطس الماضي أعلن اميتاب باتشان تعافيه من فيروس كورونا بعد قضاء 22 يومًا داخل العزل الصحي في إحدى المستشفيات الكبري بالهند، وكتب عبر حسابه بـ«فيسبوك»: «في هذا الصباح اجريت مسحة كورونا والتي ظهرت سلبيه ،سأغادر المستشفي وسأقوم بعزل نفسي داخل حجرتي لفترة».

ووجه «اميتاب» الشكر للأطباء قائلًا: «الأطباء والتمريض ملائكة رحمة... يعملون في ظروف قاسية لمحاربة فيروس كورونا اللعين كل هذا لكي يجعلوا صحة مرضاهم آمنة، كل الدعم والصلوات للأطباء والتمريض الذين يعملون في ظل الظروف القاسية من أجل مرضاهم الدعاء والصلاه لهم».

عودة اميتاب للعمل بتصوير برنامج «من سيربح المليون»

وبدأ «باتشان» إستئناف نشاطه الفني في سبتمبر الماضي حيث قام بتصوير الموسم الجديد من برنامجه «من سيربح المليون» بالنسخة الهندية، ونشر صور من كواليس البرنامج وهو يرتدي كمامة وحوله مطهرات وعلق قائلًا: «العودة مرة أخرى للعمل، سأبدأ اعتبارًا من اليوم تصوير الموسم الجديد من برنامج (من سيربح المليون) بمعدل تصوير 5 ساعات يوميا مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية».