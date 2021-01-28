حظك اليوم الخميس 28-1-2021 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

يتوافق مواليد برج السرطان بشكل كبير مع مواليد عدد من الأبراج الأخرى خاصة الأبراج المائية ومنها برج الحوت والعقرب، كما يوجد أيضا تفاهم مع مواليد الأبراج الترابية ولكن بصورة أقل، وتقدم «الوطن» لقرائها حظك اليوم وتوقعات الأبراج الفلكية لمواليد برج السرطان على المستويين العملي والرومانسي، وفقا لـ توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل المال وعليك اليوم أن تهتم بتنظيم أعمالك ونفقاتك كي تتجنب الأخطاء وتجتاز الأزمات.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالابتعاد عن جميع أنواع المواجهات والمناقشات وانتبه من الغضب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد فلوكس، ويوافق تاريخ ميلاده 22 يونيو.