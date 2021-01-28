حظك اليوم الخميس 28-01-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

تقدم «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها للمتابعين خدمة حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وتختلف توقعات الأبراج وفق علم الفلك، وجاءت توقعات الأبراج اليومية الخميس الموافق 28 يناير 2021، وفق عبير فؤاد، على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

يدعمك الفلك، واليوم مناسب لتحديد أهدافك، ووجهتك المستقبلية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في منزل الحب يدعمك، وعليك أن تستفيد من إيجابيات اليوم.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل رونالدينيو، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر المكتمل في وضع معاكس، وعليك اليوم أن تهتم بواجباتك، ومن المهم أن تحذر التسرع.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق.. لا شيء يرضيك، انتبه كي لا تفقد من يحبونك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور إليزابيث الثانية، ويوافق تاريخ ميلادها 21 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر المكتمل بمنزل العلاقات يعمل لصالحك، ويمدك بصفاء الذهن وهدوء الأعصاب، ويمنحك فرص متعددة وتدير العقول بلباقتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم ويمدك اليوم بالشجاعة للقيام بخطوة جريئة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل المال، وعليك اليوم أن تهتم بتنظيم أعمالك ونفقاتك، كي تتجنب الأخطاء وتجتاز الأزمات.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالابتعاد عن جميع أنواع المواجهات والمناقشات، وانتبه من الغضب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد فلوكس، ويوافق تاريخ ميلاده 22 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر المكتمل في برجك يجعلك متحفزا وعليك بالصبر.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك أن تتحكم في العصبية والانفعال مع من تحب أو مع شريك الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة سمية الألفي، ويوافق تاريخ ميلادها 23 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الفلك ينصحك اليوم أن تتروى وتحترس وتدرس الأمور أولا، لا تعلن أيضا عن خططك، وتجنب الفخر بإنجازاتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتحرك بحذر، استرخ واعتن بصحتك، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

قد تناقش اليوم عملا جديدا أو فكرة مختلفة ومميزة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في منزلك الحادي عشر، ما يجعل اليوم مناسبا لتوطيد علاقتك بالأحباب والأصدقاء، ومناسب للاحتفال معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر المكتمل في وضع معاكس.. كن واقعيا ولا تبالغ فيما تنتظره ممن حولك، وراجع موقفك والآخرين إذا أردت أن تصل للحقيقة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتحكم في تمردك على الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة سميرة أحمد، ويوافق تاريخ ميلادها 15 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

قد تخطط لرحلة أو لقاء يربطك بإحدى الجهات الأجنبية، وتتمتع اليوم بذهن صاف، وقدرة على التخطيط الجيد.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في منزل الحظ يعدك بتغيير إيجابي في محيطك، ويحمل لك اليوم الآمال والتطورات على جميع الأصعدة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد رجب، ويوافق تاريخ ميلاده 4 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل المدخرات، وعليك اليوم ألا تغامر، وأن تخطط وتدرس جيدا إذا أردت تنمية لأعمالك ومدخراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

المستقبل تتضح معالمه وتجد الطريق الذي تتبعه، فقط اهدأ لتسيطر على الأمور!

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

من المهم اليوم أن تتصرف بحكمة وأن تتحكم في انفعالاتك إذا استفزك البعض.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في مواجهة برجك، ما يجعلك أقل صبرا وأكثر تشوشا مع من تحب أو شريك حياتك.. حاول أن تهدأ.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل الصحة، وعليك أن تعتني اليوم بصحتك ولا تستنزفها، وتذكر أن للطاقة حدود.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك اليوم للبحث بجدية عن حل لسوء تفاهم، ومن المهم أن تنظم جهودك وأفكارك، واقتصد في إعلان أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة هيفاء وهبي، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.