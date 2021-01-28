حظك اليوم الخميس 28-1-2021 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يمتلك مواليد برج الأسد قدرا كبيرا من الثقة بالنفس، الأمر الذي يجعله قادرا على اتخاذ القرارات بصورة كبيرة وثقة متناهية، فضلا عن الحس الفكاهي الذي يمتلكه، وتوضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات الأبراج وحظك اليوم لبرج الأسد.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر المكتمل في برجك يجعلك متحفزا وعليك بالصبر.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك أن تتحكم في العصبية والانفعال مع من تحب أو مع شريك الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة سمية الألفي، ويوافق تاريخ ميلادها 23 يوليو.