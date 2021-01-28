كل ما تريد معرفته عن موجة كورونا الثالثة: ظهرت في اليابان

في الوقت الذي يواجه فيه عدد كبير من دول العالم، الموجة الثانية من فيروس كورونا، تستعد بعض الدول لمواجهة الموجة الثالثة من الوباء، خاصة مع التحورات الجديدة للفيروس، وتزامنا مع دخول نصف الكرة الجنوبي في فصل الشتاء خلال شهري مايو ويونيو المقبلين، والذي من المتوقع أن يتواكب معه زيادة أعداد الحالات في هذه الدول.

ونقلت «سكاي نيوز» عن صحيفة «الجارديان»، البريطانية تصريح البروفيسور تيفاني ماشامبا، أستاذ البحوث التشخيصية في جامعة بريتوريا، في نهاية العام الماضي، والذي توقع فيه حدوث موجات ثالثة ورابعة من الوباء، «سنرى الموجة الثالثة أو حتى الرابعة.. لقد بدأ هذا الوباء للتو».

مبعوث الصحة العالمية يحذر من الموجة الثالثة

وكان ديفيد نابارو، مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بفيروس كورونا، قد حذر أوروبا من موجة ثالثة، إذا ما تقاعست المنظمة عن القيام بدورها كما يجب.

وتوقع مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بفيروس كورونا، حدوث موجة ثالثة من الجائحة في أوروبا في أوائل العام الجاري، حسبما نقلت «دوتشيه فيلا»، خاصة إذا كررت الحكومات ما وصفه بـ «التقاعس عن القيام بما يلزم لمنع الموجة الثانية».

مستشار الرئيس للصحة والوقاية: الموجة الثالثة بدأت في اليابان

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن الموجة الثالثة من انتشار فيروس كورونا المستجد، بدأت في اليابان، مشيرا إلى أن «الوضع العالمي ما زال في مرحلة الخطر، ولكن في مصر امسكوا الخشب وربنا يسترها علينا».

وأضاف «تاج الدين» في تصريحات تلفزيونية أمس: «الفيروس ممكن ييجي بصورة مخففة، وليس شديدا، وفي بريطانيا قال رئيس الوزراء، إن الوضع ما زال مخيفا ومرعبا، وما زلنا في وباء عالمي لم ينتهي، وربنا يكرمنا ويخلينا في هذه الظروف أحسن من الدول الأخرى، ولا نتمنى أن يزيد ولكن يقل».