عمرو خليل يعلن تعافيه من فيروس كورونا: «سلبي بعد شهر مليئ بلطف الله»

أعلن الإعلامي عمرو خليل عن تعافيه من إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحمد لله سلبي كورونا بعد شهر كان مليئا بلطف وفضل وكرم الله الواسع كما كان مليئا بمحبة صادقة من كل الأصدقاء والأعزاء الذين لم ينقطع سؤالهم عني ودعمهم لي يوما واحدا».

وأضاف: «ادعو الله أن يشفي كل مريض وأن يحفظكم جميعا، ولابد من شكر العالم الجليل دكتور عبدالهادي مصباح متعه الله بالصحة والعافية لوجوده وإشرافه على حالتي وحالة أسرتي، وأيضا الشكر موصول للعبقري دكتور مصطفى عبدالله لجهده في تدارك الحالة الحرجة لأمي».

وكان الإعلامي عمرو خليل، قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في 4 يناير الجاري، وكتب عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، «إيجابية الحمد لله علي كل حال.. أرجو من الزملاء أو الأصدقاء اللي تعاملوا معي عن قرب خلال الأسبوع الماضي الاحتياط عفانا الله وإياكم من كل شر».