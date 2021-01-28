طواقم 6 مستشفيات عزل تتلقى لقاح «سينوفارم» الصيني.. تعرف عليها

حرصت الطواقم الطبية على التطعيم بـ لقاح «سينوفارم» المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك في عدد المستشفيات المصرية، حيث تعتبر مصر أول دولة تبدأ حملة التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المستجد بأفريقيا، كما أنها كانت أول دولة تحصل على اللقاح في القارة، وهذه المستشفيات التي بدأت التلقيح نرصدها لكم كما يلي:

مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية

واصل مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منح الفرق الطبية به لقاح كورونا، وذلك عقب تدشين الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لمبادرة منح اللقاح وبدء التسجيل في المستشفيات.

وقال الدكتور محمد حسن، مدير المستشفى، إن حوالي 100 شخص من العاملين سجلوا للحصول على اللقاح، مؤكدا أن الفريق الطبي بالمستشفى هو من عمل أثناء جائحة كورونا الأولى، ليكون خط الدفاع الأول ضد الفيروس وانتشاره.

مستشفى قها للعزل بالقليوبية

وبدأ مستشفى قها المركزي للعزل بمحافظة القليوبية في تطعيم طاقمه الطبي، من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين وعمال، وذلك بعد التوقيع على الإقرار بالموافقة للحصول على اللقاح الصيني «سينوفارم».

مستشفى الهلال بسوهاج

وشهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أمس، ترافقه الدكتورة رجاء حسين وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية من داخل مستشفى الهلال بسوهاج.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة بسوهاج، أنه تم وصول (1606) جرعة من اللقاح مساء الاثنين الماضي، كدفعة أولى، وسيتم وصول باقي الدفعات تباعا.

مستشفى النجيلة بمطروح

وبدأت حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في مطروح، من خلال مديرية الصحة، وتحت إشراف الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة، من مستشفى عزل النجيلة أول مستشفى حجر صحي في مصر، حيث حصل مدير عام الطب الوقائي على أول تطعيم.

جدير بالذكر أن جميع العاملين في مستشفى عزل النجيلة حاليًا سيحصلون على اللقاح، حيث سيحصل عليه أفراد الأطقم الطبية والتمريض والفنيين وأخصائي التحاليل والعمال والإداريين على اللقاح.

مستشفى عزل التأمين الصحي بالفيوم

قال الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ خمسة أشخاص من العاملين بقسم العزل بمستشفى التأمين الصحي بمحافظة الفيوم، تم تطعيمهم بلقاح كورونا في المركز الطبي الحضري بكيمان فارس بمدينة الفيوم، حيث حصل عليه هو والدكتورة هبة عاطف مدير التأمين الصحي، وثلاثة من العاملين.

بدأت الأطقم الطبية بمحافظة الفيوم في التطعيم بلقاح كورونا، اعتباراً من مساء أول أمس الثلاثاء، في مستشفى التأمين الصحي، المخصصة لعزل مصابي كورونا.

مستشفى عزل كفر الزيات بالغربية

وأعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أنه تم البدء في تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا، اعتباراً من أول أمس الثلاثاء، وذلك بمستشفى العزل بكفر الزيات، حيث تلقى أولى جرعات اللقاح الدكتور عبدالعال قوزع، مدير مستشفى كفر الزيات، بعد شرح الآلية التي يتم تلقي العلاج بها، بدايةً من تسجيل البيانات، وطريقة التواصل مع الأطقم الطبية متلقي اللقاح، ومرحلة ماقبل التطعيم من متابعة العلامات الحيوية ومعرفة الحالة الصحية لمتلقي اللقاح.