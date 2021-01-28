سمية الخشاب عن حلقة Masked Singer: شهرزاد شبهي في الأنوثة والجمال

أعربت الفنانة سمية الخشاب عن سعادتها بالنجاح الكبير الذى حققته فقرتها ضمن برنامج mbc masked singer، المذاع عبر قناة «إم بي سي»، وتدور فكرته حول أحد المشاهير، يرتدي زي حيوان أو طائر أو شخصية كارتونية، ويكشف بعض صفاته ومعلومات عنه، وعلى لجنة التحكيم والجمهور كشف شخصيته.

سمية الخشاب: اخترت شهرزاد كونها فتاة قوية

شاركت الخشاب في البرنامج بشخصية شهرزاد، وعلقت عقب انتهاء الحلقة بأنّها اختارت شهرزاد، كونها شخصية محبوبة وذات ملامح جميلة وتشبهها في الأنوثة والرقة، كما أنّها امرأة قوية لا تنكسر وجريئة، وتتمتع بشخصية.

وعن أصعب ما واجهته خلال الحلقة، هو ارتداء رأس شهر زاد التي كانت ثقيلة فى الوزن، وجعلتها غير قادرة على الحركة بشكل جيد.

سمية الخشاب: الجميع فشل في التعرف عليّ عدا مهند الحمدي

والفنان السعودي مهند الحمدي، الوحيد من لجنة تحكيم البرنامج الذي استطاع اكتشاف شخصية «شهرزاد» في برنامج The Masked Singer، وقال إنّها الفنانة سمية الخشاب، وأصرّ على اختياره رغم أنّ باقي المحققين لم يوافقوه الرأي، وهم الفنان حسن الرداد والفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور.

يذكر أنّ سمية الخشاب تستعد لتصوير مسلسل «موسى» خلال الأيام المقبلة، لخوض السباق الرمضاني المقبل، وانتشرت أخبار الفترة الماضية، عن وجود خلافات بينها وبين محمد رمضان ونشوب بينهم مشاجرة في الكواليس، وقال مصدر من فريق عمل المسلسل لـ«الوطن»، إنّ تلك الأخبار غير صحيحة بالمرة، وأنّ سمية لم تبدأ تصوير مشاهدها في المسلسل حتى الآن.

مسلسل موسى، بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، وسيد رجب، ومن إنتاج سينرجي.