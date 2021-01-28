النرويج تغلق حدودها.. ومنظمة الصحة لـ«الحوامل»: لا تتلقوا لقاح مودرنا

قررت النرويج، اليوم الخميس، إغلاق الحدود أمام جميع القادمين من غير المقيمين في البلاد اعتبارا من الغد، وعدم السماح بدخول النرويج، إلا في حالات استثنائية، في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقالت رئيسة وزراء البلاد إرنا سولبرج، إن نقل البضائع الحيوية إلى البلاد لن يتوقف، لكن الكثير من العمال المهاجرين لن يتمكنون من دخول النرويج، وستجرى إعادة النظر في القواعد الجديدة بعد أسبوعين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، أعرب الأمين العام لمنظمة «الأمم المتحدة» أنطونيو جوتيريش عن أمله في تصديق منظمة «الصحة العالمية» على اللقاح الروسي «سبوتنيك V» المضاد لكورونا في أسرع وقت ممكن.

ووفقا لموقع اللقاح على الإنترنت، فإن «سبوتنيك V» هو أول لقاح مسجل في العالم قائم على منصة الفيروسات الغدية للإنسان المدروسة بشكل جيد.

وقال جوتيريش، في مقابلة حصرية مع وكالة «تاس» الروسية للأنباء، إن اللقاح يمكن استخدامه في بعثات الأمم المتحدة في المناطق الأكثر ضعفا، وأن يؤدي دورا مهما للغاية في مكافحة الفيروس.

وأشار موقع اللقاح الروسي، إلى أن «سبوتنيك 5» أثبت فعاليته على مستوى 91.4% نتيجة لتحليل البيانات في النقطة الاختبارية النهائية لدراسات والبحوث السريرية، فيما وصلت فعالية اللقاح ضد الحالات الصعبة والوخيمة للعدوى بكورونا إلى 100%.

بدورها، نصحت «الصحة العالمية»، النساء الحوامل بعدم تلقي لقاح شركة «مودرنا» الامريكية، إلا إذا كن عاملات في مجال الرعاية الصحية أو يعانين من حالات مرضية سابقة.

ونوهت منظمة الصحة، إلى أن لقاح «مودرنا» يحتاج إلى المزيد من البيانات والتجارب السريرية على النساء الحوامل قبل تمكن «الصحة العالمية» من التوصية به لهذه الفئة.

ويتطلب شحن لقاح «موديرنا» درجة حرارة تبلغ حوالي 20 درجة مئوية «تشبه درجة حرارة الثلاجات العادية»، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وفي الولايات المتحدة، سعى مكتب المدعي العام في ولاية «أوكلاهوما» في جنوبي وسط الولايات المتحدة، إلى استرجاع حوالي مليوني دولار أنفقت لشراء «هيدروكسي كلوروكين»، الذي روج له الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب كدواء فعال ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وذكرت صحيفة «ذا هيل» الامريكية أن الولاية تحاول الآن إعادة الدواء إلى شركة «إف إف إف إنتربرايسس»، وهي شركة لبيع الأدوية في كاليفورنيا والتي باعت الكمية كاملة، وفقا لما ذكرته «روسيا اليوم».

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت وكالة «كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية» منها، اليوم، تسجيل 497 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع الإصابات بالفيروس إلى 76926 إصابة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.