«عبدالله» أكثر أبناء عمرو دياب سعادة بانفصال والده عن دينا الشربيني

علمت «الوطن» أن نجل عمرو دياب الوحيد عبدالله كان أكبر الرافضين لفكرة ارتباط الهضبة بالفنانة دينا الشربيني، بل كان هو السبب الرئيسي وراء عدم إعلانه زواجه منها، واشترط عليه عدم الإعلان وأن تظل علاقتهم سرية من أجل والدته زينة عاشور.

وقال المصدر إن عبدالله هو الوحيد من بين أبناء عمرو دياب الذي لم يكن له أي علاقة بدينا الشربيني، ولم يتفاعل في يوم من الأيام معها، وكان أول داعم لوالده بعد أن انفصل عليها، وقرر أن يسافر له خصيصا رفقة أصدقائه وشقيقته كنزي للإمارات من أجل الاحتفال معه.

يذكر أن عمرو دياب مازال حتى الآن في دولة الإمارات بعد أن أحيا حفلا غنائيا كبيرا في ملعب دبي، وقام خلال بتقديم أغنيات ألبومه الأخير «يا أنا يا لأ» والذى ظهر فيه نجله عبدالله ونجلته كنزي.

جدير بالذكر أن عمرو دياب يستعد خلال الفترة المقبلة لبدء العمل على مسلسله الجديد المقرر تقديم مع منصة نتفلكس.