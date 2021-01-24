عمرو دياب ينشر فيديو بصحبة توأمه ويعلق: «Different age ..same love»

نشر المطرب عمرو دياب على حسابه الشخصي على موقع «إنستجرام»، فيديو يظهر فيه توأمه «عبدالله» و«كنزي»، خلال وجودهما على خشبة المسرح في إحدى حفلاته القديمة، وهما في سن صغير، وظهورهما معه مؤخرا في حفلته في دبي، معلقا بالإنجليزية: «Different age, same love».

وكان عبدالله وكنزي أبناء الفنان الكبير عمرو دياب شاركا والدهما الغناء على المسرح فى ستاد دبي، أثناء حفله الغنائي احتفالًا بألبومه الجديد «يا أنا يا لأ» والذى طرح منذ أيام قليلة.

وتم تقديم «دياب» على المسرح على نغمات أغنية «قمرين» والتى أطلقت عام 1999 بسبب ولادتهما.

وتضمن ألبوم عمرو دياب الجديد 12 أغنية من بينها 10 أغنيات جديدة، وأغنية توزيع جديد وأغنية قديمة وهي «الجو جميل» التي كان قد طرحها بطريقة السنجل.

يا أنا يا لأ: «كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي»

شكراً: «كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم»

عايز أعمل زيك: «كلمات: تامر حسين - ألحان: إسلام ذكي - توزيع: رامي سمير»

طبل: «كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما»

بتهزر: «كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير»

فاكرني ياحب: «كلمات: صابر كمال - ألحان: وليد سعد - توزيع: أحمد عادل»

وانا معاك: «كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي»

يا دلعو: «كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي»

من العشم: «كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي»

محسود: «كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي»

الجو جميل: «كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل»

وتم مكساج وديجيتال ماستر الألبوم مع مهندس الصوت أمير محروس، أما تسجيل صوت أندرو داوود - شيري شكري والإنتاج لشركة «ناي».