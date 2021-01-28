مصنع دمياط يصدر أول شحنة من الغاز المسال في فبراير بعد توقف 8 سنوات

بعد توقف دام لمدة 8 سنوات، يستعد مصنع دمياط للإسالة لتصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال تجريبيا في منتصف شهر فبراير المقبل، كخطوة أولى لإضافة صادرات المصنع إلى مصنع إدكو المدار من قبل شركة شل، والذي يعد المنشأة الوحيدة حاليا لتصدير الغاز الطبيعي في مصر، بجانب تعزيز قدرة مصر على تصدير الغاز إلى الأسواق الأوروبية.

وبدأت عملية تشغيل المصنع بعد أن تولت شركة إيني الإيطالية حاليا إدارة المصنع، بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه في ديسمبر الماضي مع شركة ناتورجي الإسبانية والحكومة المصرية لإعادة تشغيل المصنع بعد توقف لمدة 8 سنوات.

وذكر موقع ستاندرد أند بورز جلوبال، أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) تستحوذ على 40% من المصنع، والهيئة العامة للبترول على تمتلك النسبة المتبقية من مصنع دمياط والبالغة 10%.

وتمتلك شركة إيني الايطالية حصة قدرها 50% في يونيون فينوسا جاس الشركة الإيطالية الإسبانية المشتركة التي كانت تدير المصنع من قبل توقفه .

الشحنة التجريبية الأولى

وذكر موقع ستاندرد أند بورز جلوبال ان صادرات مصنع إدكو ارتفعت إلى سبع شحنات منذ بداية العام الجديد 2021، وذلك مقارنة بـ6 شحنات في الربع الأول من 2020.

وبدأت الصادرات في الانتعاش بالفعل خلال الربع الرابع من 2020 والذي شهد تصدير 17 شحنة غالبيتها إلى الصين والهند وتركيا.

وكانت صادرات الغاز من إدكو قد توقفت في مارس 2020 بسبب ضعف أسعاره عالميا، باستثناء شحنة وحيدة جرى تصديرها في يوليو الماضي، لكن المصنع استأنف التصدير لاحقا في أكتوبر من العام ذاته بعد تحسن الوضع التجاري بين الدول.