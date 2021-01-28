أمطار متوسطة ورياح باردة تحتاج الإسكندرية بأول أيام «نوه الكرم»

اجتاحت مدينة الإسكندرية، اليوم الخميس، أمطار متوسطة على أماكن متفرقة من أحياء المدينة، لتعلن عن قدوم نوه الكرم، حيث رياح باردة وأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة خلال أيام النوه.

ورفعت محافظة الإسكندرية، حالة الطوارئ القصوى والاستعداد لاستقبال النوه، والأمطار، وذلك لمنع أي تجمعات أو تراكمات للمياه في الشوارع.

ودفعت شركة الصرف الصحي، بعدد من سيارات الصرف الصحي والشفط للتعامل السريع والفوري مع الأمطار الغزيرة حيث جرى الدفع بـ 93 سيارة مدمجة، بالإضافة إلى سيارات السيول لمنع أي تراكمات للمياه.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في المحافظة، إن جميع عمال الشركة في الشوارع لاستقبال التقلبات الجوية حيث من المتوقع استمرار هطول الأمطار حتى غدا الجمعة وسط طقس غير مستقر على المدينة الساحلية.

وأضاف «نافع»، لـ«الوطن»، أن الشركة في حالة تأهب واستعداد من أجل استقبال الأمطار والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه في الشوارع لمنع تعطيل حركة المرور.

وأكد أن الشركة على تواصل تام مع كل الأجهزة التنفيذية في المحافظة لحل أي بلاغ بسرعه من قبل السيارات، بالإضافة إلى اصطفاف عدد من السيارات في الشوارع بالقرب من البؤر الساخنة والتي تشهد بعض التجمعات بسبب الضغط على الصرف الصحي.

وأوضح أن السيارات والعمال والجميع في الشوارع من أجل سحب المياه، وتعمل من أجل تنظيف المدينة ومنع أي تعطل.

فيما جددت محافظة الإسكندرية، من النصائح مع بدء حلول النوه وتساقط الأمطار والتي تتضمن التزام المنازل وعدم النزول إلا للضرورة القصوى خاصه وقت تساقط الأمطار الغزيرة.

وجاءت النصائح التي حددتها المحافظة كالآتي:

1_ تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

2- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

3- عدم ‏الوقوف أسفل الشرفات القديمة والمتهالكة.

4- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة في أثناء حدوث البرق.

5- عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية في ‏أثناء حدوث البرق؛ تجنبا لخطر الصعق.

6- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.