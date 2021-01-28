بالأرقام.. مستفيدو «تكافل وكرامة» حتى منتصف يناير

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد مستفيدي الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، والضمان الاجتماعي وصل إلى 3 ملايين و707 آلاف شخص حتى منتصف شهر يناير.

تكافل

وأوضح تقرير صادر عن الوزارة، اليوم، أن عدد مستفيدي «تكافل» وصل إلى 2 مليون و85 ألف و375 فردا، وبرنامج تكافل هو مساعدة نقدية مشروطة، واستحقاق أسري، يمنح للأسر ذات المستوى المعيشي الضعيف جدا، ودخلها قليل، وليس لديهم أملاك أو حيازات على شرط أن تكون هذه الأسرة لديها أطفال من سن «يوم وحتى 18 سنة»، ويشترط للحاصلين عليها، أن يكون الأطفال فوق 6 سنوات مُسجلين في التعليم.

كرامة

فيما أوضح التقرير المنشور على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد مستفيدي «كرامة» وصل إلى مليون و224 ألف و225 شخص، حتى منتصف يناير الجاري.

يستهدف «كرامة» الأفراد المُسنين، الذين يتجاوز عمرهم 65 سنة أو أكثر، والأشخاص ذوي الإعاقة، أكثر من 50%.

وأضحت التضامن، أنه تم ميكنة كل تطبيقات الدعم النقدي وتحديثها بشكل دوري، كما يتم التحقق من صحة البيانات بالربط مع الجهات الخارجية، واحتساب درجة الفقر والدفع الالكتروني لمستفيدي الدعم النقدي.

الضمان الاجتماعي

بينما بلغ عدد مستفيدي «الضمان الاجتماعي»، حتى منتصف الشهر الجاري 397 ألف و519 شخصا، تشمل مظلة الضمان الاجتماعي الفئات الموجودة في المجتمع، اعتبارا من الأطفال حتى عمر الشيخوخة، ويصرف المعاش للمرأة والرجل، وهناك فئات بعينها تستحق هذا المعاش ككبار السن والأسر الفقيرة وغير القادرة.

واشترطت وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على الدعم النقدي المتمثل في تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي عدم وجود أي من موانع الصرف الآتية:

ـ ملكية أرض زراعية «نصف فدان فأكثر».

ـ ملكية رؤوس مواشي للتجارة.

ـ إيجار أرض زراعية «فدان فأكثر».

ـ ملكية محل تجاري أو أكثر «مسجلة أو غير مسجلة».

ـ ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

ـ العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي «باشتراك تأميني».