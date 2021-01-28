عاجل.. «الصحة العالمية» تبدأ التحقيقات في «ووهان» حول منشأ كورونا

بدأ فريق منظمة «الصحة العالمية» التحقيقات في إقليم «ووهان» وسط الصين، حول منشأ فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت في وقت سابق، إنه من المبكر جدا التوصل إلى أي استنتاجات تتعلق بعمل بعثتها في «ووهان» وما إذا كان كورونا قد بدأ من الصين فعلا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، أعلنت «اللجنة الوطنية للصحة» الصينية، اليوم، عدم تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 4636 شخصا.

وأشارت اللجنة الصينية، في تقرير يومي، إلى تسجيل 54 إصابة جديدة بينها 41 حالة بعدوى محلية ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 89326 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الأوسط».

وأضافت اللجنة، أن 96 شخصا غادروا المستشفيات أمس الأربعاء، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من كورونا إلى 82870 شخصا.

وفي سياق متصل، دعت سلطات «بكين»، إلى عدم السفر خارج العاصمة الصينية، خلال عطلة عيد الربيع المقررة في 12 فبراير المقبل.