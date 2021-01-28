الإسماعيلية في 24 ساعة.. مصرع شخصان وانتحار ثالث وحريق يدمر 3 منازل 

شهدت محافظة الإسماعيلية أكثر من حادث خلال الساعات الـ24 الماضية.

فقبل منتصف ليل أمس، لقى شخصان مصرعهما وأصيب 5 أشخاص آخرين في حادث مأساوي اثر تصادم سيارة ربع نقل مع تروسيكل شرق قناة السويس.

وبحسب المصادر فإن الحادث وقع أمام قرية العبور بالقنطرة شرق وتسبب في إصابات بالغة للمصابين وخاصة مستقلي "التروسيكل".

ودفع مرفق اسعاف الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ 7 سيارات إسعاف نقلت المصابين الي مستشفى جامعة قناة السويس، فيما تم التحفظ علي جثامين المتوفيين بمشرحة مستشفى القنطرة شرق ومستشفى جامعة قناة السويس.

وفي قرية سرابيوم لقي شاب مصرعه مساء أمس الأربعاء مشنوقاً داخل منزله بمنطقة سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، وانتقل ضباط البحث الجنائى بمركز ومدينة فايد لفحص البلاغ، وتبين وجود جثة لشخص يدعى أحمد. م . أ ١٨ عام داخل منزله مشنوق بحبل متدلي من سقف المنزل.

وتحفظت الشرطة علي الجثمان بالمركز الطبي بمركز ومدينة فايد، فيما تولت النيابة التحقيقات، فيما رجحت المعاينة الأولية انتحار الشاب بسبب صعود وظروف نفسية.

وفي مركز التل الكبير أصيبت سيدة وطفلة في حادث انقلاب توك توك وتم نقلهما إلي مستشفي التل الكبير المركزي لتلقي العلاج.

وقالت مصادر طبية إن الحادث أسفر عن إصابة شروق فوزي ابراهيم ١٣ سنه بخلع في الكتف الأيسر وعزة محمود محمد ٣٠ عام بكدمات وسحجات نتيجة حادث انقلاب التوك توك بدون لوحات بمدخل مدينة التل الكبير.

وفي منطقة كيلو 11 أول طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي شب حريق هائل مساء أمس الأربعاء في ثلاثة منازل والتهمت النيران المنازل بالكامل.

وتلقى ياسر نشات مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغا من الأهالي بمنطقة الكيلو ١١ بنشوب حريق في ثلاثة منازل امام مدرسة الكفاح الإبتدائية.وعلى الفور دفعت إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية برئاسة العميد خالد كامل بثلاثة سيارات إطفاء لمحل البلاغ فيما نجح الأهالي في فصل التيار الكهربائي.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق، فيما أكدت مصادر أمنية عدم وجود أي إصابات في الحادث أو وفيات. وأسفر الحادث عن احتراق أسقف 3 منازل المعرشة بالخشب فيما التهمت النيران جرار زراعي صغير وسيارة ربع نقل رقم 6713 ط.ن.م .

ودفع مرفق اسعاف بالإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارات الإسعاف لمكان الحادث فيما أكدت مصادر عدم نقل أي مصابين الي المستشفى.