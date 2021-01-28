وصول وزيرة الصحة إلى لبنان لتقديم مساعدات ومستلزمات طبية

وصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إلى لبنان بصحبة 3 طائرات محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية الضرورية، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرص مصر على دعم ومساندة الشعب اللبناني الشقيق والوقوف إلى جواره.

وتحمل الطائرات الـ3، التي وصلت إلى مطار «رفيق الحريري الدولي» بالعاصمة اللبنانية «بيروت»، أدوات ومستلزمات ومنتجات طبية وكميات من الحليب المخصص للأطفال وأجهزة ومعدات طبية مقدمة من جامعة «الدول العربية».

وتشمل زيارة وزيرة الصحة عقد لقاء مع نظيرها اللبناني الدكتور حمد حسن، يعقبه مؤتمر صحفي مشترك، على أن تتوجه إلى المركز الطبي الاستشفائي المصري في العاصمة اللبنانية «بيروت» لتفقد سير العمل به والاطلاع على الخدمات الطبية.

وكان الرئيس السيسي وجه في وقت سابق، بسرعة تقديم الدعم والمساعدات الإغاثية اللازمة للشعب اللبناني الشقيق لمواجهة تداعيات كارثة انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في أغسطس 2020، عبر إقامة جسر جوي بصورة عاجلة شمل 16 طائرة نقلت كميات ضخمة من الدواء والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والإغاثية وأطقم الأطباء والجراحين المتخصصين للمساهمة في علاج مصابي الانفجار، إلى جانب إقامة جسر بحري لنقل مواد البناء وإعادة الإعمار.

وكان الزعيم السياسي اللبناني رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي»، وليد جنبلاط، حذر في وقت سابق من الشهر الجاري، من أن الأزمات ستتفاقم في لبنان ما لم يقم الفرقاء السياسيون بحل العقد الداخلية القائمة حاليا والمضي قدما نحو التوصل إلى تسوية في شأن تشكيل الحكومة الجديدة.