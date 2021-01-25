وزيرة الصحة: مصر تُراعي العدالة والشفافية في توزيع لقاحات كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك أخلاقيات وعدالة في توزيع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، سواء كانت تلك العدالة مهنية أو اجتماعية، وهناك منظومة تتبعها الوزارة ومعلنة بشكل يدعو إلى الشفافية، أن الأطقم الطبية في مستشفيات العزل الحكومية والتابعة للقوات المسلحة والشرطة المصرية سيتلقون اللقاحات أولًا.

القدرة المالية ليست الحكم للحصول على لقاح من عدمه

وأضافت «زايد»، خلال حوارها في برنامج « الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «MBC مصر»، أنه سيلي ذلك الأطقم الطبية المعاونة في التخصصات الأخرى، ثم سيتم الفتح مع مزيد من الجرعات الأخرى أن يتضمن الأمر أصحاب الأمراض المزمنة من فوق الـ 65 عامًا، مؤكدة أن القدرة المالية ليست الحكم التي تجعل الشخص يحصل على لقاح مضاد لكورونا أم لا.

الكمبيوتر هو من سيرتب الأشخاص المستحقين

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن الشخص يقوم بالتسجيل على الموقع الخاص بتلقي اللقاحات، والشخص غير القادر على التسجيل يلجأ لأقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة من أجل تسجيله، «الشخص بقى يرفق تقارير طبية أثناء التسجيل، والجهاز الكمبيوتر سيبدأ ترتيب الأشخاص المستحقة حسب السن والأمراض المزمنة».

هناك أماكن لـ 3 تقارير يمكن إرفاقها أثناء التسجيل

وأوضحت زايد، أنه بالتالي سيكون في منتهى الشفافية والأمانة كل المواطنين تدريجيًا من لهم حق أخذ اللقاحات حسب الأولولية، مع توريدات أي شحنة سنبدأ إعطاءهم اللقاحات فورًا، «أي شخص فوق الـ 65 سنة غالبا بيكون عنده أمراض مزمنة، بالتالي يكتب المرض أثناء التسجيل ويكتب التفاصيل وليه أماكن لـ 3 تقارير ممكن يرفقها».

معظم من تخطى الـ 65 يعانون من أمراض مزمنة

وتابعت: «ممكن الشخص يحط قرار أنه بيتعالج تحت مظلة التأمين الصحي أو نفقة دولة، من السهل جدًا إثبات أنه عنده مرض أو أكتر ومع التسجيل والتقارير يبان ولما بييجي يأخذ اللقاح يمضي على موافقة مستنيرة ويأخذ اللقاح فورًا، معظم المواطنين يعانون من بعض الأمراض المزمنة لمن تخطى عام 65».