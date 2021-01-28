التخطيط: 46 مليار جنيه استثمارات لمحافظة القاهرة في 2020/2021

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أرقام مهمة في المشروعات التنموية بمحافظة القاهرة، في إطار ملامح «خطة المواطن الاستثمارية» بالمحافظة للعام المالي 2020/2021، التي تنفذ للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة، حيث وصل عدد المشروعات التنموية بالمحافظة لـ772 مشروعًا، وقيمة الاستثمارات العامة الموجهة لها بخطة عام 20/2021 تبلغ 46,5 مليار جنيه بزيادة نسبتها 41% عن خطة عام 2019/2020، التي تمثل 18% من الاستثمارات العامة الموزعة.

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت أنّ رؤية مصر 2030 تستهدف بالدرجة الأولى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، ولذلك ترتكز خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021 على الاستثمار العام في البنية الاساسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن وصول عائد الاستثمار لجميع المواطنين في كافة أنحاء مصر، بما في ذلك الشباب والمرأة وذوي القدرات الخاصة، على أن يكون محدودو الدخل أول من يجني ثمار الاستثمار، بحيث يوفر فرص عمل لائقة ومستدامة، مجسدًا المعنى الحقيقي للتنمية الاجتماعية مع تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز الريادة المصرية.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أنّ إطلاق «خطة المواطن» يأتي في إطار الحرص المستمر على ربط عملية التخطيط برؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، واستمرار للنهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة مع شركاء التنمية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، وشفافية الخطة التنموية للدولة.

وعن خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة القاهرة، قالت الوزيرة إنّ عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل لـ772 مشروعًا، وقيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة القاهرة بخطة عام 20/2021 تبلغ 46,5 مليار جنيه بنسبة زيادة 41% عن خطة عام 2019/2020، التي تمثل 18% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى أنّ نسبة النمو في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة القاهرة تصل إلى 49,2%.

10.9 مليار جنيه للإسكان و11.8 مليار جنيه للنقل

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة القاهرة بخطة عام 20/2021، لفتت السعيد إلى توجيه استثمارات بقيمة 10,9 مليار جنيه لقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 23,5%، ويخص قطاع النقل 11,8 مليار جنيه بنسبة 25,3%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم قبل الجامعي 4,5 مليار جنيه بنسبة 9,7%، ويخص قطاع التنمية المحلية 3,4 مليار جنيه بنسبة 7,3%، وقطاع التعليم العالي 3,4 مليار جنيه بنسبة 7,2%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 12,5 مليار جنيه بنسبة 26,9%.

1.9 مليار جنيه لمياه الشرب و244.1 مليون جنيه للكهرباء

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنّ أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة في خطة 2021/20، تتمثل في توجيه نحو 1.9 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتوجيه 244.1 مليون جنيه لخدمات الكهرباء، وفي قطاع التعليم قبل الجامعي تتمثل أهم المستهدفات التنموية في إنشاء 173 مدرسة بإجمالي 3412 فصل.

إنشاء مدينة إدارية واقتصادية جديدة في القاهرة الكبرى

وفيما يتعلق بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لفت التقرير إلى أنّه يهدف إلى إنشاء مدينة إدارية واقتصادية جديدة في إقليم القاهرة الكبرى، تتضمن منطقة سكنية ومنطقة تجارية ومناطق خدمية أخرى، موضحا أنّ حجم الاعتمادات المدرجة للمشروع بخطة عام 20/2021 تبلغ 15,5 مليار جنيه، والجهات المسؤولة عن تنفيذ المشروع وزارة النقل، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

تطوير وتوسعة شبكة مترو الأنفاق

وأشار التقرير إلى مشروع تطوير وتوسعة شبكة مترو الأنفاق، الذي يهدف إلى توفير وسيلة نقل عصرية وسريعة وآمنه وصديقة للبيئة لمواجهة الطلب المتزايد على حركة النقل، من خلال تحسين ورفع كفاءة تشغيل المترو، وإنشاء خطوط جديدة، تستوعب أكبر عدد من المواطنين، وتبلغ الاعتمادات المدرجة لهذا المشروع بخطة عام 20/2021 نحو 12,3 مليار جنيه.

ولفت تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الخاص بخطة المواطن الاستثمارية بمحافظة القاهرة، إلى أهم مشروعات قطاع التعليم الجامعي والبحث العلمي بخطة عام 20/2021، والممثلة في استكمال إنشاء مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، إنشاء الجامعة المصرية الفرنسية، استكمال تجهيزات الاختبارات المميكنة لطلبة الجامعات الحكومية، شراء ألات ومعدات وتجهيزات المستشفيات الجامعية لرفع مستوى الخدمة العلاجية للمرضى، إنشاء مقر وكالة الفضاء الأفريقية.

يذكر أنّ «خطة المواطن» تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين، وقيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 20/2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.