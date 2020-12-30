محافظة القاهرة: طورنا 147 مدرسة لخدمة 160 ألف طالب

أكدت محافظة القاهرة، أن عام 2020، شهد الانتهاء من إنشاء وتطوير 147 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بالمحافظة، تضم 4005 فصول، بطاقة استيعابية تصل إلى 160.200 طالب وطالبة، تمثل المراحل التعليمية المختلفة، وبتكلفة إجمالية 916.5 مليون جنيه، حيث تم البدء فى تلك الأعمال خلال الفترة من 2014 إلى 2020، مؤكدة أن أعمال إنشاء وتطوير المدارس تأتى فى إطار جهود الدولة للارتقاء بالعملية التعليمية، للقضاء على الكثافة الطلابية بالفصول والمدارس، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وقال محمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، إنه جار العمل على تطوير العملية التعليمية وزيادة عدد الفصول لاستيعاب الكثافة الطلابية، مضيفا لـ «الوطن»، أن امتحانات العملى تجرى حاليا فى المدارس بانتظام وبعدها سيتم الدخول فى امتحانات التحريرى للفصل الدراسى الأول 9 يناير المقبل، مع اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا من التباعد الاجتماعى، وتعقيم وتطهير المدارس والفصول، وارتداء الكمامة وعدم الزحام وتنظيم دخول وخروج الطلاب، علاوة على وجود 14 طالبا داخل لجنة الامتحان للحفاظ على التباعد للحفاظ على سلامة الطلاب.

وأشار إلى توفير شرح لكل المناهج الدراسية عبر المنصات المختلفة التى إتاحتها وزارة التعليم منذ بدء العام الدراسى، وأيضا قناة المديرية لخدمة الطلاب بحيث يمكن للطالب الاستفادة من أي منصة فى أى وقت، مؤكدا على وجود غرف عزل داخل المدارس فى حالة الاشتباه أو ظهور أعراض على أى طالب يتم التعامل معه بواسطة الزائرة الصحية بالتنسيق مع الصحة لمتابعة الحالة واتخاذ الإجراءات الصحية مع الحالة للاطمئنان عليها، لافتا إلى أن سلامة الطالب مقدمة على أى شئ، داعيا أولياء الامور إلى عدم الالتفات إلى الشائعات والتزام التعليمات التى أقرتها الصحة حفاظا على المواطنين، وأوضح أنه من حق أى طالب دخول الامتحان باستثناء الحالات المصابة بفيروس كورونا، حيث يمكنها دخول الامتحان نهاية العام بعد تعافيها تماما من المرض.