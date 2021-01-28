بالأسماء.. مصرع سيدة وطفل وإصابة 6 في انقلاب ملاكي بصحراوي بني سويف

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 6 أخرون، في حادث إنقلاب سيارة ملاكي، اليوم الخميس، بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مدخل سنور اتجاه القاهرة في نطاق محافظة بني سويف.

ونُقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية. وتم إيداع الجثتين بمشرحة المستشفى ذاتها تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث إنقلاب لسيارة ملاكي بالطريق الصحراوي أمام مدخل سنور، ما أسفر عن وقوع حالتي وفاة و6 مصابين والذي وجه بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الاسعاف إلى مكان الحادث، ورجال المرور لرفع أثار الحادث، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، ونقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى ذاته.

وتبين أن المصابين هم: صبري محمد جاد الرب، 37 سنة، مقيم أسيوط، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد منير قرني، 43 سنة، مقيم أسيوط، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، وطه طلعت جلال، 11 سنة، مقيم أسيوط، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، و جلال طلعت جلال، 23 سنة، مصاب جرح قطعي بالرأس طوله ٥سم و جروح وكدمات متفرقة، و محمد رمضان حفني، 64 سنة، مقيم أسيوط، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، وهدي سيف الدولة محمد، 55 سنة، مقيم أسيوط، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج.

كما أسفر الحادث عن مصرع اثنين وهما: زينب محمد رمضان، 21 سنة، مقيمة أسيوط، ومروان مصطفى ربيع، سنتان، وجرى نقلهما لمشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالحادث، وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ شؤونها.