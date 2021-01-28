الشروط والإجراءات المطلوبة لتجديد الإقامة في السعودية

اتخذت المملكة العربية السعودية، قرارا بالسماح بدفع رسوم إصدار وتجديد الإقامات المرتبطة برخص العمل، على أساس ربع سنوي، بدلا من تحصيلها على أساس سنوي، وفقا لوكالة أنباء السعودية «واس».

واتخذ مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماع افتراضي برئاسة عاهل المملكة، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قرارا ينص على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل، وتجديدها بشكل ربع سنوي، كل ثلاثة أشهر كحد أدنى.

وفي السطور التالية تقدم «الوطن» إجراءات وكيفية وشروط تجديد الإقامة في السعودية:

إجراءات تجديد الإقامة في السعودية:

يبحث العديد من الأشخاص المغتربين والوافدين داخل أراضي المملكة، عن طريقة تجديد الإقامة، وتيسيرا على المواطنين في ذلك، دشنت وزارة الداخلية السعودية منصة أبشر الإلكترونية، التي يمكن للمقيمين من خلالها الحصول على خدمة تجديد الإقامة، دون الحاجة للتنقل بين المصالح الحكومية، توفيرا للوقت والجهد، ومنعا للزحام، خوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

خطوات تجديد الإقامة في السعودية عبر أبشر:

- زيارة الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية من هنـــــــا.

- انقر على خيار أبشر أفراد من خلال الصفحة الرئيسية.

- اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور في الخانة المخصصة.

- ثم اكتب الكود المرئي للتحقق.

- انقر على خيار تسجيل الدخول.

- بعد ذلك اختر «الاستعلامات الإلكترونية»، ثم انقر على ايقونة الجوازات.

- انقر بعد ذلك على خيار تجديد الجواز.

- ثم اكتب رقم الإقامة الخاص بك، والكود المرئي الذي سيظهر لك.

- اضغط على كلمة عرض.

- بعد ذلك ستظهر لك صفحة تشمل المعلومات كافة، المتعلقة بالمقيم، ومدة سريان الإقامة.

الشروط الواجب توافرها لـ تجديد الإقامة في السعودية

- لا بد أن يتواجد طالب تجديد الإقامة بالمملكة في أثناء تجديد الإقامة.

- يشترط سداد الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة.

- يشترط أن يكون جواز السفر ساري وقت التجديد.

- لا بد أن يكون للمقيم تأمينا طبيا، إذا كانت أسرته معه في المملكة.

- يجب أن لا يكون المقيم مسجل ضمن قائمة بلاغات التغيب عن العمل، أو مسجل فيه هروب من جانب الكفيل.

- يشترط أن لا يكون المقيم مطالب بسداد أي مخالفات أو غرامات.