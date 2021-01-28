الفنانة اللبنانية منار: شعبان عبدالرحيم أوصى لي بفيلته كوني صديقته

طالبت الفنانة اللبنانية منار حمزة، بحقها في ورثها من الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، الذي كان قد أوصى قبل رحيله بتمليكها فيلا خاصة لها في القاهرة، وهو الأمر الذى رفض تنفيذه نجله الكبير عصام كونها ليست فرد من أفراد أسرة الفنان الراحل.

منار قدمت «هتجوز لبنانية» مع شعبان عبدالرحيم في 2013

أوضحت منار لـ«الوطن»، أن الفنان الراحل كانت تجمعهم علاقة صداقة قوية على إثرها قام بإهدائها فيلته بدون علمها، ولم تعلم بالخبر إلا حين تحدث معها محامي شعبان وأبلغها بالمجئ إلى القاهرة من أجل الحصول على حقها.

وأشارت منار إلى أنها لا تعرف سبب رفض نجل الفنان الراحل في إعطائها حقها، مؤكدا أنها لن تدخل في خلافات شديدة مع عصام عبدالرحيم وستعمل على حل المشكلة بينهم بشكل ودي حبا وتقديرا للفنان الراحل.

وأكدت الفنانة اللبنانية أن القضاء المصري قادر على منحها حقها، ولكن بدون أن تعمل على تضخيم الموضوع لكون عصام وأشقائه يعتبرون أشقاء لها.

يذكر أن منار فنانة لبنانية شابة عرفت في مصر حين قدمت مع شعبان عبدالرحيم كليب بعنوان هتجوز لبنانية منذ عدة سنوات ومنذ ذلك التوقيت انتشرت أخبار حول ارتباطهم رسميا خاصة بعد رحيل زوجة شعبان ولكن الطرفين كانا قد نفيا تماما تلك الأخبار.

يذكر أن شعبان عبدالرحيم قد عاني قبل رحيله من المرض،وقام بالغناء في المملكة العربية السعودية على كرسى متحرك، وتوفي عقب عودته إلى القاهرة بعدة أيام في أواخر 2019.