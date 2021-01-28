رسامة رئيس جديد لدير أبو مقار في مارس بعد 3 سنوات من مقتل إبيفانيوس

عقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعًا مع سكرتارية المجمع المقدس والسكرتارية الفنية المعاونة لمناقشة الإعداد لجلسة المجمع المقدس التي يجري الترتيب لعقدها في شهر مارس المقبل، وأيضًا للتحضير للسيامات الأسقفية الجديدة وإعداد الميرون المقدس الذي يعد أحد أسرار الكنيسة السبع.

الاحتفال باليوبيل الذهبي لوفاة القديس كيرلس السادس

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن اللقاء بحث كذلك الاستعداد للاحتفال باليوبيل الذهبي لوفاة القديس البابا كيرلس السادس، البطريرك الـ116 للكنيسة، وتذكار السنة الأولى لوفاة شيخ البرية الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وقال مصدر كنسي، لـ"الوطن"، إن الرسامات الأسقفية التي سيجريها البابا تواضروس الثاني، بمشاركة أعضاء المجمع المقدس، في مارس المقبل، ستشمل رسامة رئيس جديد لدير أبو مقار بوادي النطرون، خلفا للأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس الدير الذي تم قتله في 29 يوليو 2018.

مصدر: البابا استقر على اسم رئيس الدير الجديد

وأضاف المصدر، أن الرئيس الجديد للدير، استقر عليه البابا تواضروس الثاني، منذ العام الماضي، ولم يتم الإعلان عن اسمه حتى الآن، أو ارساله إلى أعضاء المجمع المقدس لأخذ أرائهم في رسامته طبقا للائحة الأسقف الجديد التي اعتمدها المجمع المقدس للكنيسة في عهد البابا تواضروس الثاني.

الرئيس الجديد للدير تأجلت رسامته مرتين خلال 2020

وأشار المصدر الكنسي إلى أن الرئيس الجديد لدير أبو مقار، كان من المفترض رسامته في مايو الماضي، وتم تأجيل رسامته إلى نوفمبر 2020، إلا أن تداعيات فيروس كورونا المستجد وغلق الكنائس وتعليق الصلوات، تسبب في تأجيل الرسامة مرتين خلال العام الماضي، قبل أن يتم الاستقرار بشكل نهائي على أن تتم صلوات الرسامة في مارس المقبل، حيث ستعقد الاجتماعات السنوية للجان المجمع المقدس إلى جانب انعقاد الاجتماع السنوي للمجمع بكامل اعضائه.

ومنذ مقتل الأنبا إبيفانيوس على يد راهبان في الدير، حكم على أحداهما بالإعدام شنقا، والآخر بالسجن المؤبد، وضع البابا تواضروس الثاني، الدير تحت رئاسته المباشرة، من أجل ضبط الأمور داخله.