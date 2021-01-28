«أبوليمون» يتابع أعمال التطوير والرصف في المنوفية

في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة المتابعة الدورية والميدانية لكافة المشروعات التنموية التي تتم علي أرض الواقع بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع أعمال الرصف بقرية جنزور وذلك للتأكد من تنفيذ كافة المواصفات الفنية والالتزام بمعايير الجودة طبقاً لأعمال الطرح ، مضيفاً أنه جاري تجهيز شارع فرحات وبعض الشوارع المتفرعة بمدينة بركة السبع للبدء في أعمال الرصف، حيث تم وضع طبقة الأساس طبقاً للمواصفات والمقاييس الهندسية تمهيداً لوضع الطبقة الاسفلتية وذلك بهدف تيسير الحركة المرورية للمواطنين.

كما تابع رئيس مدينة سرس الليان أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع بورسعيد ، وذلك في إطار رفع كفاءة الأرصفة وتطويرها والإرتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما قام بمتابعة إستكمال أعمال الفرم بشارع عمر بن الخطاب وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ وفق البرنامج الزمنى المحدد لنهو الأعمال فى مواعيدها المقررة ضمن الخطة الموضوعة .

وفي ذات السياق تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أعمال تركيب البلدورات بشارع كمال النجار ، كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال الرصف بطريق كفر شبرابلولة – ميت ربيعة، وذلك في إطار تحسين ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية والفرعية ورد الشيء لأصله بهدف تسهيل الحركة المرورية.

كما قام رئيس حي شرق شبين الكوم بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة وتركيب بلاط الانترلوك بالجزيرة الوسطي بطريق شبين الكوم – قويسنا، وكذا الجزيرة الوسطى بشارع طلعت حرب بداية من مجمع المواقف حتى الكوبرى العلوى بشبين الكوم .

وفي قويسنا قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بتنظيم حملة مكبرة لإزالة الاشغالات المخالفة بشوارع قرية طه شبرا وذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية بإزالة كافة الإشغالات والتعديات وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية بضرروة المتابعة الدورية لكافة أعمال التطوير والإلتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة وفق الجدول الزمني لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق ، وذلك في إطار خطة المحافظة للتطوير والارتقاء بالمستوي الجمالي والحضاري.