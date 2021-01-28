«العليا للفيروسات»: تحليل «البراز» يحسم إصابة الشخص بكورونا

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة شؤون الصحة بمجلس النواب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك أنواع مختلفة للتحاليل التي تجرى على المشبته بإصابتهم بفيروس كورونا «كوفيد 19»، أبرزها المسحات التي تجرى عن طريق الحلق أو الأنف، و كذلك عدد من الإشاعات والتحاليل لمعرفة إيجابية الإصابة من عدمه.

وأوضح «حاتم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المعامل بدأت منذ فترة، والمستشفيات كذلك في إجراء نوعا جديدا من التحاليل، للتأكد من إصابة الشخص بالمرض، تتمثل في تحليل عينات من «براز» المريض، حال وجود أعراض لفيروس كورونا تتعلق بالجهاز الهضمي، ويشعر بها، مؤكدا أن الدراسات العلمية والأبحاث لم تتوقف حتى هذه اللحظة حول التوصل إلى طرق جديدة لاكتشاف المرض وتشخيصه، وكذلك طرق الوقاية والعلاج منه.

أشرف حاتم: تطبيق الإجراءات الاحترازية أفضل وقاية من كورونا

وأكد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أنه يجب على المواطنين الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة، مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وغيرها من الإجراءات في ظل وجود الوباء، مؤكدا أن ذلك خير وقاية من الإصابة بالمرض.

وأوضح عضو اللجنة، أن هناك عددا من الأسباب حول انخفاض معدل التسجيل للإصابات المعلن عنها يوميا من قبل وزراة الصحة، تتمثل في التشديدات التي اتخذتها الحكومة المصرية، حول طرق مواجهة المرض، وكذلك الالتزام من قبل المواطنين بارتداء الكمامة وبعض الإجراءات، فضلا عن الخبرة التي اكتسبتها الطواقم الطبية في التشخيص للمرضى، وتحديد البروتوكولات العلاجية المناسبة لكل مريض، بالإضافة إلى اهتمام عدد من المواطنين بأنفسهم في التواصل مع الطبيب المختص، وإجراء التحاليل المبكرة، حال الشعور بأي أعراض.