العليا للفيروسات: لا وفيات بسبب لقاح فايزر.. و40 مليون شخص تحصنوا به

أوضح الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة شؤون قطاع الصحة بمجلس النواب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي، وزير الصحة الأسبق، حقيقة اللغط المثار حول اللقاحات وكون غالبيتها غير فعال ويسبب الوفاة، خاصة فايزر، قائلا: «لقاح فايزر تم تطعيم أكثر من 40 مليون شخص على مستوى العالم به، وما يحدث حاليا هو أنه يظهر له أعراض حساسية سواء جلدية أو شديدة للمطعمين، نظرا لكونه مصنع بتكنولوجيا جديدة RNA، ولكن نسب فعاليته في التعامل مع كورونا كبيرة جدا بخلاف الأمصال الأخرى».

وأكد رئيس لجنة قطاع الشؤون الصحية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لم يتثب فعليا حتى الآن أن للقاح فايز سببا في حالات الوفاة التي أعلن عنها بسبب اللقاح، مشيرا إلى أن غالبية المتوفيين من كبار السن أعمارهم فوق 75 عاما، و يعانون من أمراض مزمنة.

وشدد «حاتم» على أنه حتى الآن لم يثبت أن الوفيات حصلت بسبب لقاح كورونا بعد التطعيم ، مشيرا إلى أن جميع السلطات الصحية في أمريكا أو أوروبا منحت موافقة الطؤاري لاستخدام اللقاحات المنتجة ضد فيروس كورونا، من أجل متابعة الآثار الجانبية للقاحات.

العليا للفيروسات: يجب الالتزام بإرتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل

وأضاف الدكتور أشرف حاتم، أنه لم يصد أحد من السلطات الصحية حتى الآن قرارا بوقف التطعيمات بلقاح فايزر ضد كورونا، مؤكدا أن نتيجة الفحص لحالات الوفاة لم تكن بسبب لقاح فايزر أو غيره من اللقاحات، وأن الوفيات بسبب كورونا والأمراض المزمنة المصاحبة لها.

وشدد «حاتم» على أن الوقاية الحقيقة من الإصابة بفيروس كورونا «كوفيد 19»، هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، وتحقيق التباعد الجسدي في التعامل بين المواطنين، وكذلك الالتزام بالبقاء بالمنزل في حال ظهور واكتشاف أي أعراض، حتى استشارة الطبيب، وإجراء الفحوصات اللازمة، واتباع البروتوكولات العلاجية.