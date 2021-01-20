العليا للفيروسات: المشروبات الطبيعية تحفز المناعة وليست علاجا لكورونا

قالت الدكتورة وجيدة أنور، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المشروبات الطبيعية كالينسون والكركدية والجنزبيل والقرفة، هي بمثابة مشروبات مفيدة للجسم بمعدلاتها الطبيعية وليس منها ضرر: «هي مشروبات قد تنفع ولاتضر وأحيانا تؤثر على أصحاب الأمراض المزمنة نظراً لشربها بكثرة ويجب الاعتدال في تناولها».

وأضافت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن بعض المشروبات والخضروات والفواكه، كالبرتقال والثوم والبصل وعسل النحل، هي بمثابة محفزات لمناعة الجسم لدى الإنسان وتقويتها، ولكنها ليست علاجا للأمراض أو الفيروسات التنفسية ومنها كورونا والإنفلونزا و غيرها من الأمراض، مؤكدة أن الاعتدال والتوازن في تناولها يؤتي بنتائج إيجابية في تقوية المناعة.

العليا للفيروسات: ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا

وأكدت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أن هناك عددا من الأبحاث أكدت أن هناك فوائد متعددة للمشروبات الطبيعية في تقوية جهاز مناعة الجسم، مما يحسن من وظائفه لمقاومة الأمراض، ولكنها ليست كعلاج فعال للأمراض، كشرب الجنزبيل مع الليمون مفيد في التعامل مع أمراض الإنفلونزا.

وأضافت أن أفضل مقاومة للفيروسات التنفسية ومنها كورونا، هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي والجسدي، وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، وكذلك العمل على تعقيم وتطهير الأيدي دورياً وغسلها بالماء والصابون وعدم لمس العين أو الأنف أو الفم بالأيدي مباشرة دون تعقيمها، وكذلك الالتزام بالبقاء داخل المنزل في حال الشعور بأي أعراض حتى يتم استشارة الطبيب المختص واتباع الإجراءات العلاجية والفحوصات اللازمة، لحماية الغير وحفاظاً على السلم العام.