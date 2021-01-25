50 تصريحا لـ يوسف شاهين في عيد ميلاده: «اللي مش بيفهم أفلامي مش ذكي»

تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج العبقرى يوسف شاهين صاحب السجل اللامع فى تاريخ السينما المصرية..المخرج الذى سبق عصره فى الفكر والأدوات.. وبهذه المناسبة نعرض لكم فى هذا التقرير 50 تصريحاً أدلى بها لوسائل الإعلام عن حياته الشخصية والفنية.

- من سن 3 سنوات الإنسان بيكون حساس جداً وفى حاجات بتأثر عليه وعلى تفكيره ولازم المجتمع ياخد باله من ده.

- نشأت فى بيئة فيها ثقافات متعددة ودى حاجة كويسة خلتنى أقرأ واتكلم أكثر من لغة.. ومفيش فنان يستجرا يقول أنا هخاطبكم بعد كذا سنة وميكونش قرأ فى الثقافة العالمية كلها.

- والدى كان عاوزنى أكون مهندس لكن لما حس إن الفن طريقى تماشى معايا وكان فى كل خطوة معايا.

- سويلم فى فيلم الأرض والدى.. وهو والدى فى إسكندرية ليه وفى حدوته مصرية.. سيرته كانت دائما فى قلبى.. عايش معايا بقيمه اللى كان بيكلمنى عنها.

- قوة الإرادة كانت قيمة مهمة عنده.. كان دوغرى قوى بشكل غير معقول ودى كانت قوته وحسيت بيها وأنا صغير وحاولت أبقى زيه.

- علمنى حب القراءة.. اتولدت لقيت دايما فى كتب قدامى وكنت بشوفه بيقرأ.. لكن فى حاجات كنت أود إنه يكون فاهمها شوية زيادة علشان يعلمنى فيها زيادة.. فى حاجات نفسية وحاجات شخصية كنت أفضل إنه يتدخل فيها شوية زيادة من وأنا طفل.

- فى حاجات سابونى فيها معلق شوية ومكنتش عارف أسأل مين وكنت خجول جداً.. فى بعض زوايا مكنتش فاهمها كويس وكان ياريته هو فهمها لى.. والنهاردة أطالب إن فى حاجات كتير جدا من الزوايا دى لازم تدرس فى المدارس من الأول ونعرف عنها بشكل علمى.

- والدتى كانت مهولة..كانت خطيرة جداً.. طريقة القمع عندها كانت الابتسامة.

- من كتر ماهى رقيقة لا يمكن تقولها لا.. وعارف إن اللى بتطلبه منك حاجة هتتعبك.

- كانت ذكية جدا.. والدها كان يونانى وتقرأ شعر عربى ويونانى وفرنساوى وإنجليزى.

- كنت سعيد جدا فى طفولتى لأنى كنت عارف أنا عاوز إيه.. وربنا فتح عليا وادانى الحاجة اللى أنا بحبها.

- بنصح ولادنا من الاجيال الجديدة: وإنت صغير لازم تكون عارف هدفك الأخير نفسك تعمل إيه.. علشان تلحق تدرس للحاجة دى اللى أنت بتحبها.

- كل الشغل متعب ومقرف لكن لو بتحبه هتتغلب على كل ده.. أنا اشتغلت بمكن خربان الله يعلم بيه وستوديوهات مهدومة ولا معامل ولا أى حاجة.. لو مكنتش بحب شغلى مكنتش استحملت كل العوائق دى.

- أجرى فى أول أعمالى فيلم "بابا أمين" كان ٣٠٠ جنيه.

- المشاهد بقى مطمئن ليا بشكل كبير لأنه شاف فى أكتر من عمل ليا إنى بتكلم بصدق.. لأن فى داعى إنى أتكلم بصدق وقبل كده كان فى داعى إنى متكلمش بصدق كنت خايف.

- لكن بطلت أخاف لأن اكتشفت إن مفيش حاجة تستاهل إنى اخاف منها ولازم تواجه اى حاجة مهما كانت.. هيستغربوا طب ما هما مستغربين طول الوقت.. مش هيفهموا طب ما مرات كتير مش عارفين يفهموا.

- بيقولوا إنت بتخاطب فئة معينة.. مين قال.. اللى بيقولوا ده هما اللى مش فاهمين.. إنما الشعب لو مش فاهم أفلامى مكنتش هبقى موجود لحد النهاردة.. واللى مش فاهم يبقى مش ذكى عملت أفلام كتير ومش وارث ولا من بابى ولا من مامى ولا من جدى الباشا.

- التكنيك للشخصية عند شباب المخرجين المصريين متقدم شوية عن الغرب ولو كان فى مؤرخين سينما كويسين أو نقاد حقيقيين بيشوفوا الحاجة كان وضح ده بشكل كبير.

- هناك فى الغرب أى واحد منهم يكتشف اكتشاف بسيط جدا يطلعوه السما ويعملوه إله.. اليهود جدعان قوى فى الحكاية دى.. يقولوا احسن واحد بتاع كمان يهودى واحسن واحد بتاع بيانو يهودى لكن عندنا فى حتة الهدم شوية أو حتة التخلف مش فاهمين.. مرات كتير قوى كنا متقدمين عنهم.

- عندنا يسرى نصر الله.. داود عبد السيد.. خيرى بشارة.. ناس بقت مهولة واتعرفت عالميا كل دى ناس متقدمة جدا ومتفوقه على ناس كتير قوى بره.

- ما جنيته من الفن حب الناس ليا وده بيملأ قلبى بأحلى شيء فى الدنيا.

- أخاطب الأذكياء.. اللى مخه قفل شوية يتفرج تانى وده يبقى قفل أمين.. واللى عاوز يقول أنا مش فاهم.. عنه ما فهم أعمل له إيه.

- ما بين العبقرية والجنون مش خيط رفيع.. مفيش خيط خالص.. الجنون ده مرض لكن العبقرية حاجة تانى.

- طلعت على نفسى إنى مجنون.. علشان بخاف إن فى ناس يبقى مش عندها نظام قوى.. فتجيلى متاخرة ساعة وتقولى الطرق زحمة طب إنت معملتش حساب الطريق ليه.. يبقى أشغل خمسة جنان كده عليهم إن احتمال الزقك فى الحيط المرة الجاية لو جيت متاخر.

- كل مخرج فى كل فيلم بيعمله بيبقى فى حتة منه لإنه حتى وهو بينقى القصة لازم يكون حاسس بيها.. وأنا أخدت قرار إنى أعمل السيرة الذاتية ليا لأنى حاسس أن من حق الناس إنك تقول لهم الحقيقة.. والحقيقة اللى أنا عارفها هى حياتى أنا.

- والقرار ده سببه إن بقالنا سنين طويلة بنكذب وبنعمل شخصيات وحواديت لا نابعة من حقيقة حياتنا السياسية ولا الإجتماعية.. لازم نقول الصدق منقدرش نقعد نعمل حواديت مبتحصلش غير فى المريخ.

- الرقابة على الفكر موجودة فى جميع المجالات مش فى الفن بس.. وبتخانق فى الرقابة لما يحطولى رقيب هيبقى مين عادة بيبقى طالب ولا طالبة اشتغل معانا فى معهد السينما هو اللى هيقول لى إزاى أنا هبقى مصرى.

- بحب الموسيقى جدا وبحب الرقص وبحب الكاميرا ترقص وبرقص كويس جدا.. ويوميا بسمع مزيكا لإنها متعة بالنسبة ليا حتى لو حزين جداً.

- الفيلم الغنائى الاستعراضى بياخد وقت كبير جداً وإنتاج مكلف.

- التدخين فى حتة إنتحارية.. لكن للأسف لما تدمن شيء بتتعود عليه وبحاول أقلل إدمانى ليه.

- لا اخاف من الموت وبنتظره فى أى لحظة زى أى بنى أدم فى الحياة لأن القرار ده مش فى إيدى فى إيد ربنا وانا راضى جداً.

- مش بصنع نجوم.. مفيش حاجة أسمها نجم.. فى حاجة أسمها فنان.. أنا بساعده يكون ملتزم .. بفهمه ازاى يحاول يوصل لبعض الكمال لأن مفيش حد بيوصل للكمال.

- بعلمه حب العمل وقد إيه صعب إنك تتغلب على كل الصعوبات اللى بتحصل وتفضل نقى وكويس لإن دى مباديء من غيرها ميبقاش ممثل.

- كل جيل له مبدعين.. حرام نقول إن الجيل اللى فات كان كويس قوى والجيل الحالى لا.. والحقيقة اننا كنا جيل مش بطال مش كويسين قوى.

- يوسف شاهين بيحب على طول الخط.. وخضت تجربة الحب كتير.

- مكنتش بفهم أم كلثوم لحد ما قابلتها.. ولما قابلتها شتمتنى.. ست خرافية وذكاء محصلش ودمها زى الشربات.

- قمت فى يوم لقيت البلد كلها بتدور عليا ووكيل الوزارة كلمنى قال لى عاوزك.. روحت له قال لى الست عاوزاك... روحت استنيت ثلث ساعة وجت قابلتنى قالت أنا إخترت إنك تعمل لى الأغنية الجديدة.. سمعت أغنية طوف وشوف ورفضت أعملها.. وعرضت عليها نعمل فيلم عن قصة حياتها لكن بعد اكتر من مقابلة معاها مكملش المشروع.

- المخرج العظيم عز الدين ذو الفقار.. كان له رؤية إنسانية وتقدمية عظيمة جداً.. كان عنده سمة عجيبة إنه رشحنى لفيلمين كانوا من المفترض يكونوا من إخراجه "جميلة أبوحريد- الناصر صلاح الدين".

- فيلم الناصر صلاح الدين خد منى وعد إنى أقوم بإخراجه وهو على فراش الموت وكانت المنتجة أسيا غير مقتنعة بيا.

- الفيلم كانت مدته ٣ ساعات ونصف وخد منى شغل سنتين ونصف.. عملنا الفيلم بتقريبا ٢٠ الف راجل اشتغلوا طوال المدة دى.. وعملنا ٨ معارك بعد ما كانوا بيتهمونا إننا مش بنعرف نعمل معارك.

- فيلم جميلة بوحريد لما اتعرض فى افغانستان الناس طلعت من الفيلم حرقت السفارة الفرنسية.

- فى بوسطن فى امريكا أخدت جائزة على فيلم باب الحديد.. روحت نيويورك قولت لهم اعرضوا الفيلم ببلاش اللى تكسبوه خدوه انتم اعرضوه ٣ أيام بس فى أى سينما مهمة.. طبعا موافقوش.

- يجب أن نتخلص من احتلال الفكر اللى بيقوم بيه الغرب.

- مش بيفرق معايا التكريم.. مش مستنى أى حد يطبطب عليا خالص.. لإنى عارف انى بعمل اللى عليا والباقى على الله.

- سكوت هنصور فيلم إسلوبه بسيط ولكن فيلم عميق وليس تافهاً.

- كان عندى ثقة فى حسين فهمى إنه ممكن يبقى من أحسن المخرجين اللى حصلوا فى تاريخ السينما العربية.. علشان كده قعدت ٣ سنين زعلان إنه دخل عالم النجومية والتمثيل.

- كل اللى اشتغلوا معايا بحبهم جداً لحد لما الاقى أنهم هيبتدوا يهجصوا.. متدخلش الفن علشان بتحب الشهرة والفلوس بس.

- لو حاسس ان عندك موهبة فدى مسئولية جامدة جداًً. اللى بحس منهم إنه لسه عنده عطاء للفن بيستمر معايا.

- قدمت داليدا فى فيلم اليوم السادس لأنى روحت لكل الممثلات الجامدين والمشاهير ورفضوا يقدموا دور جدة.

- ابتسامة الست الغلبانة اللى موجودة فى السوق فى القاهرة دى جزء من موهبتى.. عادات الناس وبصاتهم وقلوبهم وحركاتهم جزء من موهبتى لأنهم جزء منى.