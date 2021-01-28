اليوم وغدا.. الإسكندرية تواجه «نوه الكرم»

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوي الأحياء للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، وغدًا الجمعة. والتي تشير إلي سقوط أمطار بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة أحياناً ومتوسطة وخفيفة مصاحبة لانخفاض في درجات الحرارة على مناطق متفرقة من المحافظة.

وكلف الشريف، جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي بالتواجد لحظيا على مدار الساعة والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار وكذا التأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالسادة ‏المواطنين توخي الحذر ‏وإتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

واجتاحت مدينة الإسكندرية، اليوم الخميس، أمطار متوسطة على أماكن متفرقة من أحياء المدينة، لتعلن عن قدوم نوه الكرم، حيث رياح باردة وأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة خلال أيام النوه.

ورفعت محافظة الإسكندرية، حالة الطوارئ القصوى والاستعداد لاستقبال النوه، والأمطار، وذلك لمنع أي تجمعات أو تراكمات للمياه في الشوارع.

ودفعت شركة الصرف الصحي، بعدد من سيارات الصرف الصحي والشفط للتعامل السريع والفوري مع الأمطار الغزيرة حيث جرى الدفع بـ 93 سيارة مدمجة، بالإضافة إلى سيارات السيول لمنع أي تراكمات للمياه.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في المحافظة، إن جميع عمال الشركة في الشوارع لاستقبال التقلبات الجوية حيث من المتوقع استمرار هطول الأمطار حتى غدا الجمعة وسط طقس غير مستقر على المدينة الساحلية.

وأضاف «نافع»، لـ«الوطن»، أن الشركة في حالة تأهب واستعداد من أجل استقبال الأمطار والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه في الشوارع لمنع تعطيل حركة المرور.