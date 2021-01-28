تشابه أسماء يثير أزمة بين اثنين من المشاهير.. من أحمد حسن الحقيقي؟

حالة من الجدل سادت الكثير من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس الأربعاء وحتى اليوم حول شخصية «أحمد حسن»، والذي تم تداول أخبار بالأمس عن القبض على المتهمين باستدراجه داخل فيلا وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة وتصويره بملابس داخلية نسائية.

«الوطن» تجاوب على السؤال الذي انتشر على السوشيال ميديا من هو «أحمد حسن» هل هو «اليوتيوبر» الشهير أم المطرب الشاب نجم برنامج «إكس فاكتور».

أحمد حسن المطرب: أعيش في دبي ولم أزر مصر منذ عام

وقال المطرب الشاب أحمد حسن إبراهيم، نجم البرنامج الشهير «إكس فاكتور» موسم عام 2015، إنه كان نائمًا واستيقظ صباح اليوم على العديد من المكالمات الهاتفية من أصدقائه ومعارفه بعدما شاهدوا الخبر المتداول، وملحق به صورة المطرب الشاب، ومن ضمنهم مواقع وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف «حسن» أن هناك بالتأكيد تشابه في الأسماء ولكن الأزمة كانت حينما تم وضع صورته إلى جانب الخبر، واصفًا ذلك بأنه يسيء إلى شخصه وصورته أمام الجميع، مشيرًا إلى أنه يعيش في الأساس بمدينة دبي بالإمارات حاليًا ولم يأتي إلى مصر منذ سنة تقريبًا.

وأكد المطرب الشاب أن ذلك الخطأ والخلط بين صورته والشخصية الحقيقية سبب له ولأسرته تحديدًا التي تعيش في مصر الكثير من الحرج، موضحًا أنه سيلجأ إلى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

اليوتيوبر أحمد حسن: بلعب كرة القدم مع أصدقائي

وتوقع البعض الآخر من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الشخص الذي تداولت الأخبار بشأنه من الممكن أن يكون «اليوتيوبر» الشهير أحمد حسن، والذي خرج مساء أمس على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من خلال بث مباشر، وظهر من خلاله داخل ملعب خماسي بصحبة مجموعة من أصدقائه، ونفى حقيقة هذا الأمر مؤكدًا أنه يلعب مع أصدقائه كرة القدم وتفاجأ بنشر صورته برفقة الخبر، والكثير تواصل معه للتأكد من حقيقة الخبر.

وأضاف «حسن» أن القصة عارية تمامًا من الصحة، وأنه سيتقدم ببلاغ ضد النائب العام ضد كل من أساء إليه.