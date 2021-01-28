وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ مشروعات الطرق والكباري

تفقد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الخميس، عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة في بعض محافظات الوجه البحري والدلتا، حيث بدأ الوزير جولته بتفقد أعمال تطوير وتوسعة طريق (القاهرة / بلبيس الصحراوي)، والمقرر إقامته بطول 23 كم، ليصبح الطريق بعرض 3 حارات لكل اتجاه، بدلا من حارتين فقط، فضلا عن رفع كفاءة الطريق القائم بتكلفة إجمالية للمشروع مقدارها 185.7 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 90%، وبينها زيارة مفاجئة لمزلقان الحصة في محافظة الشرقية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير شبكة الطرق الحالية بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تسهيل حركة التجارة بين المحافظات.

مشروعات بمواصفات عالمية

وأكد وزير النقل، أهمية أن تتم الأعمال كافة وفقا لمواصفات الجودة العالية، وتكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز، والتنسيق المستمر مع المرور لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال، والاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس في مواقع العمل المختلفة، للحفاظ على صحة وسلامة العاملين.

وشدد الوزير على سرعة رفع كفاءة محطة تحصيل رسوم الهايكستب، والاستغلال الأمثل للأراضي المملوكة للهيئة العامة للطرق والكباري، وإزالة المخلفات والقمامة والأتربة على مدار الساعة، للحفاظ على المظهر الجمالي للطريق والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

زيارة مفاجئة

وفاجأ وزير النقل، العاملين في مزلقان الحصة بمحافظة الشرقية، بالزيارة، حيث أكد أهمية اليقظة التامة للحفاظ على سلامة المواطنين، وسرعة إنهاء أعمال تطوير المزلقان، وعمل ازدواج للمسافة من المزلقان، حتى مدخل قرية الحصة، تسهيلا لحركة تنقل المواطنين.

كوبري علوي أعلى مزلقان العصلوجي بـ88 مليون جنيه

كما تفقد الوزير أعمال تنفيذ كوبري علوي أعلى مزلقان العصلوجي بخط (الزقازيق /بلبيس /شبين القناطر/ القاهرة)، حيث يبلغ طول الكوبري 405 أمتار، وإجمالي تكلفته 88 مليون جنيه، ويتم إنشائه لإلغاء التقاطعات السطحية وتأمين عبور المزلقانات وزيادة معدلات السلامة والأمان.

ووجّه الوزير بتكثيف أعمال التنفيذ، ليكون الكوبري للسيارات والمشاه وليس للسيارات فقط، حيث سيتم إلغاء المزلقان بعد الانتهاء من تنفيذ وإنشاء الكوبري.

وطالب وزير النقل، بأن يراعى عند تصميم وتنفيذ الكباري على خطوط السكة الحديد المفردة، أنّ الخطوط المفردة سيتم ازدواجها مثل خط (القاهرة/ بلبيس/ الزقازيق) وخط (منوف /طنطا).

ازدواج (الزقازيق - السنبلاوين) بـ812 مليون جنيه

كما تفقد الوزير لمتابعة أعمال ازدواج طريق (الزقازيق - السنبلاوين)، الذي يبلغ طوله 37.5 كم وعرضه 30 مترا بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاه، ويبلغ تكلفته الإجمالية 812 مليون جنيه، حيث كان في استقباله الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وتابع الوزير معدلات تنفيذ قطاعات المشروع الذي يشتمل على 59 عملا صناعيا (24) كوبري، (34) نفق و(1) بربخ، لافتا إلى ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال كافة مع مراعاة الجودة في أعمال التنفيذ، خاصة مع أهمية الطريق في الربط بين محافظتي الشرقية والدقهلية، ومساهمته في تسهيل حركة المواطنين وحركة التجارة، بما ينعكس على المستوى المعيشي للمواطنين، إضافة إلى الحد من الحوادث المرورية.

وأكد الوزير سرعة الانتهاء من أعمال تطوير الطرق داخل محافظة الشرقية، التي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري، مثل طريق (الفردان/ الصالحية) و(الزقازيق /ههيا /أبوكبير).

وتابع وزير النقل معدلات تنفيذ أعمال توسيع ورفع كفاءة الطريق الدائري حول مدينة المنصورة في المسافة من كوبري سندوب حتى كوبري المنصورة على النيل، ويتم إضافة حارة ثالثة للطريق بطول 4,5 كم ليصبح عرض الطريق 14 مترا في كل اتجاه (بواقع 3 حارات وطبان مرصوف في كل اتجاه)، وإنشاء منزل ومطلع لكوبري الجامعة على النيل، وتبلغ قيمة المشروع 450 مليون جنيه، حيث يساهم في تحقيق السيولة المرورية وربط شرق وغرب المنصورة والمساهمة في تسهيل حركة الركاب والتجارة من محافظات الشرقية ودمياط والغربية والدقهلية الى المدن الساحلية مرورا بالطريق الدولي الساحلي.

وفي ختام جولته، تفقد الوزير مشروع تطوير طريق (المنصورة /جمصة)، رافد جمصة، ليصبح 10.5 متر بكل اتجاه (3 حارات لكل اتجاه) بطول 50 كم وتكلفة مليار و268 مليون جنيه، حيث تفقد قطاعات المشروع المختلفة.

وأكد الوزير ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء منه في الموعد المحدد، خاصة مع تقدم معدلات التنفيذ بالطريق، وأعمال الرصف الخاصة ببعض القطاعات به.

كما وجّه وزير النقل، بتأمين مواقع العمل باستخدام العلامات الإرشادية والإضاءة أثناء تطوير ورفع كفاءة الطريق، وضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة للطريق في الربط بين مدينة المنصورة وجمصة والطريق الدولي الساحلي.