وزير النقل: ماكينة حفر المترو عبرت الزمالك بأمان وتتجه حاليا للكيت كات

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن معدلات إنجاز توسعة الطريق الدائري تسير بمعدلات جيدة للغاية، وأي مكان يخلو من إشغال سواء كان كابل كهرباء أو ماسورة مياه أو لوحة توزيع كهرباء يتم إنهاؤه، لافتا إلى أنه يوجد نوعان من البيوت المتعارضة مع التوسعة، نوع يعترض الطريق الرئيسي، وآخر خارج الطريق الرئيسي ولكنه في طريق الخدمة، الذي يصر أن يكون خارج الطريق الدائري، لخدمة المناطق المحرومة من الشوارع، «إحنا بنعمل طريق دائري خارج الدائري لخدمة الأهالي».

وأضاف «الوزير»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن عدد المنازل التي تعارض الطريق الرئيسي 280 منزلا، ويتم إزالتها كمرحلة أولى، وهيئة المساحة المصرية تحصر عددها حاليا وقد تصل حتى 1000 أو 1200 منزل، إضافة لبعض المباني التي تتبع الدولة أو مسجد أو جراج المنيب التابع لهيئة النقل العام، مؤكدا أن أهالي هذه المنازل يتم تخييرها في البداية إما الحصول على تعويضات مادية عادلة وتأجير شقة أو إما الانتظار حتى توفر المحافظة وحدة سكنية.

وعن أعمال حفر المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، أكد أن ماكينة حفر الأنفاق عبرت منطقة الزمالك بكل سهولة ويسر، وحاليا تقع أسفل فرع النيل الصغير في اتجاهها لمحطة الكيت كات، واعدا بأن الماكينة ستصل للمحطة في نهاية الشهر الجاري.

وأكد أن العمارات التي كانت مائلة لم تتأثر بالحفر، وجرى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وتصليح ماسورة المياه بشكل سريع، لافتا إلى أن هناك لجنة تابعة للإسكان ومحافظة القاهرة ستتفقد العمارات غدا لإقرار مدى سلامة العمارات وصلاحيتها لعودة السكان من جديد.