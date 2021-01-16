وزير النقل يتابع نقل مرافق متعارضة مع الدائري: انتظروا طريقا عالميا

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، جولة تفقدية، اليوم، لمتابعة التقدم في أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير والتقدم في سير الإجراءات التي تقوم بها الهيئة المصرية للمساحة ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للأراضي والعقارات الواقعة في نطاق نزع الملكية المطلوبة لأعمال التطوير وكذلك معدلات تنفيذ أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق بطول 106 كم، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

وزير النقل: أعمال التطوير والصيانة ستقلل زمن الرحلات واستهلاك طاقة السيارات

وأضاف أنَّ المواطن المصري بعد الانتهاء من كل أعمال التطوير سيجد طريقا بمواصفات عالمية خاصة مع الأهمية الكبيرة للطريق الدائري الذي يعتبر أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى حيث يمر عليه ما يقرب من 213 ألف سيارة يومياً.

ولفت إلى أنَّ أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق ستسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدميه واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلات وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، خاصة مع الأهمية الكبيرة للطريق الدائري الذي يربط بين كافة محاور الطرق السريعة والرئيسية المتجهة من القاهرة إلى محافظات الجمهورية.

بدأت الجولة بمتابعة معدلات التنفيذ في المسافة من نفق سعد الدين الشاذلي حتى طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي حيث تمّ الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري أعلى نفق سعد الدين الشاذلي، وجار إنشاء طريق داعم في المسافة من سعد الدين الشاذلي حتى المرج بواقع 3 حارات إضافية بكل اتجاه، كما تتمّ أعمال توسعة جميع الكباري والأنفاق بتلك المسافة.

وزير النقل يؤكّد ضرورة مراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ كل الأعمال

وأكّد وزير النقل، خلال جولته، ضرورة مراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ كل الأعمال والبدء الفوري في أعمال التطوير بأي منطقة يتمّ إزالة المعوقات ونقل المرافق بها بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية في القطاعات الأخرى وكذلك ضرورة تنفيذ أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة. والاستغلال الأمثل للمساحات الموجودة أسفل الكباري والاهتمام بأعمال النيوجرسي، مشيرًا إلى ضرورة استمرار اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل حيث أن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في مختلف المواقع من أولويات وزارة النقل.

وتابع الوزير أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات رصف من تقاطع إسكندرية الزراعي إلى محور 26 يوليو بطول 15 كم، كما تابع في المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم أعمال تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 7 حارات لكل اتجاه بدلًا من 4 حارات، وكذلك أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات، حيث يتمّ إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالًا وجنوباً إلى جانب الكوبري الحالى وكذلك تطوير تقاطع الطريق مع الاوتوستراد حيث تتم أعمال توسعة كوبرى الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبرى بطريق الأوتوستراد.

كما تابع أعمال رفع كفاءة وتطوير منظومة الإنارة باستخدام أعمدة «الهاي ماست»، حيث تمّ البدء في المسافات من السلام إلى المرج ومن المريوطية حتى نفق سعد الدين الشاذلي مروراً بالأوتوستراد.