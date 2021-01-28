ماذا يحدث في جسمك عند الحصول على لقاح كورونا؟

يخشى كثيرون من المغامرة والحصول على تطعيم بلقاح كورونا، لما تردد من الشائعات أن اللقاح ربما تكون له آثار جانبية وأن تؤثر على صحته العامة أو تحدث أشياء غريبة في جسم الإنسان.

وقال الدكتور كريم مصباح عضو مجلس نقابة الأطباء، لـ«الوطن»، إن اللقاح المضاد لفيروس كورونا، عند التطعيم به سيستغرق بضعة أسابيع لتكوين مناعة بعد الحصول على لقاح كوفيد 19، لافتا إلى أن أخذ اللقاح يساعد على حماية الجسم، من خلال تكوين استجابة بالأجسام المضادة في الجسم دون الحاجة للإصابة بالفيروس.

وأضاف مصباح أن اللقاح يحمي من الإصابة بكوفيد 19، أو إذا أُصبت بكوفيد 19، فقد يمنع اللقاح من الإصابة بمرض شديد أو مضاعفات خطيرة، مؤكدا أنه يساعد في حماية المحيطين بالشخص من كوفيد 19، ولا سيما الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض شديد في حال العدوى.

الآثار الجانبية للقاح كورونا

وأوضح أنه في حال التطعيم باللقاح يسبب آثارًا جانبية طفيفة بعد الجرعة الأولى أو الثانية، وتشمل الألم أو الاحمرار أو التورم في مكان حقن اللقاح، والحُمّى، والإرهاق، والصداع، والألم العضلي، والقشعريرة، وألم المفاصل.

وأكد أنه من المحتمل أن يخضع المتلقي للقاح للمراقبة لمدة 15 دقيقة بعد أخذ لقاح كوفيد 19 ليتأكد الطبيب من أي ردة فعل مباشرة قد تحدث له، لافتا إلى أنه تحدث معظم الآثار الجانبية خلال الأيام الثلاثة الأولى من تلقي اللقاح، وتستمر عادة ليوم واحد أو يومين فقط.

وأشار إلى أنه قد يسبب لقاح كوفيد 19 أعراضًا جانبية شبيهة بعلامات وأعراض مرض كوفيد 19، موضحا أنه إذا تعرض الشخص لكوفيد 19 وظهرت لديه أعراض بعد مدة تزيد عن ثلاثة أيام من أخذ اللقاح، أو إذا استمرت أعراضه لمدة تزيد عن يومين، فعليه عزل نفسه وأن يخضع للفحص.