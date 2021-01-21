رئيس نقابة الأطباء الإيطالية: فخور بجهود مصر لاحتواء كورونا

أعرب الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية ورئيس نقابة الأطباء في إيطاليا، عن سعادته بالجهود الكبيرة التي يبذلها القطاع الطبي في مصر منذ بداية جائحة كورونا، قائلا: «فخور بمصر وجميع الأمور التي نفذتها، والبروتوكول العلاجي المصري أثبت أنّه مفيد».

عدد المتعافين في مصر يقترب من المصابين

وأضاف «عودة»، خلال لقاء ببرنامج «صباحك مصري»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر 2»، أنّ عدد المتعافين من كورونا في مصر يقترب كثيرًا من عدد المصابين، ما يدل على ارتفاع أعداد المتعافين، كما أنّ عدد من يلجأ للمستشفى وغرف الإنعاش قليل، لذلك نحث الأطباء والحكومة المصرية عند مقارنتهم بالدول الأخرى، باستمرار نهج العلاج في المنزل.

أعراض لقاح موديرنا تظهر مع الجرعة الثانية

وأوضح رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية ورئيس نقابة الأطباء في إيطاليا، أنّ أوروبا لم تستخدم اللقاحي الصيني أو الروسي، رغم أنّ لقاح فايزر جديد من نوعه لأنه جرى استخدم الحامض النووي المسمى بـ«الماسنجر»، ويحتوي على جرعتين، بين كل جرعتين 3 أسابيع، منوها بأنّ الأعراض الناتجة عن اللقاحات تختلف، حيث تظهر مع الجرعة الأولى لفايزر، بينما تظهر مع موديرنا بعد الجرعة الثانية.

من الصعب حصول الدول النامية على فايزر

وأشار رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية ورئيس نقابة الأطباء في إيطاليا، إلى أنّ شركة فايزر تواجه مشكلة، لأنها لم تلتزم بالكميات التي كانت ملزمة بتوفيرها لأوروبا، ومن الصعوبة توصيله للدول النامية والأفريقية لصعوبة تخزينه، حيث يجب تخزينه في درجة حرارة -70، وهذا غير سهل، لذلك لابد من ترخيص اللقاحين الروسي والصيني لأوروبا.

ولفت إلى أنّ الدول التي ينتشر فيها فيروس كورونا بشكل كبير لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، كما أنّ ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس على مستوى العالم، سببه أنّه انتشر بين الشباب مؤخرًا.