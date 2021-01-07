نقابة الأطباء بالغربية تنعي مدير إدارة قطور بعد وفاته بكورونا

توفى الدكتور يسري مندور، مدير إدارة قطور الصحية التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، داخل أحد مستشفيات كفر الزيات، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور جرجس رزق الله الأمين العام لنقابة الأطباء بالغربية، إن العزاء سيكون قاصرًا على تشييع الجنازة باكر بكفر ديما بمركز كفر الزيات بعد صلاة الجمعة.

جدير بالذكر، أن الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة في تعليماته الي مديري الإدارات الصحية والمستشفيات العامة لرفع كفاءه الخدمات العلاجيه المقدمة للمرضى، والبدء في تنفيذ قرارات بروتوكولات العلاج التي حددتها الوزاره للتعامل مع حالات العزل الصحي المنزلي وكافه المصابين المترددين علي كافة أقسام العزل بالمستشفيات .

كما شكلت مديرية الصحة لجان للإشراف والرقابه على «تنكات» الأكسجين بكافة مستشفيات العامة والصدر والحميات خلال الفتره المقبلة.

ويواصل فرق مكافحة العدوي والترصد بمختلف الإدارات الصحية استمرار حملات التطهير والتعقيم لمكافحة العدى بـ«كوفيد 19»، واستخدام المطهرات والماسكات الطبية، واستخدام كافة الإجراءات لفحص المخالطين للحالات المشتبه بإصابتها، فضلًا عن منع أي مرافقين للحالات داخل أقسام العزل وحجب الزيارات عن العنايات المركزة.