مصر تقفز في الترتيب الدولي للنشر العلمي بـ32 ألف بحث في 2020

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ الجامعات والمراكز البحثية المصرية، شهدت نموًا ملحوظًا في النشر العلمي للعام 2020، إذ أوضح مؤشر البحث العلمي الذى يصدره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار – أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وفقًا لقاعدة البيانات الدولية SCOPUS أنّ 2020 شهد نشر نحو 32 ألف بحث، ولا تزال الأعداد في زيادة، ومتوقع استمرار زيادة الأبحاث المنشورة حتى يونيو 2021.

ولفت الوزير إلى دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي واهتمامه بتحقيق طفرة في مجال البحث العلمي، انطلاقًا من تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، موضحا أنّ مصر حققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تطورا ملحوظا في مجال النشر العلمي، وحققت مصر قفزة في الترتيب الدولي للنشر العلمي لتصبح ولأول مرة في المركز 27 دوليا، وبمعدل نمو قدره 25% وبتحسن 5 مراكز دفعة واحدة عن الترتيب خلال 2019، وبهذا التحسن تحتل مصر المركز الأول أفريقيًا يليها جنوب أفريقيا، كما تحتل المركز الثاني عربيًا بعد المملكة العربية السعودية (المركز 24).

وفيما يتعلق بجودة الأبحاث المنشورة، أوضح مؤشر الاقتباس FWCI الصادر من قاعدة بيانات SCOPUS الدولية ارتفاع مؤشر الاقتباس من 1.17 في عام 2019 إلى 1.3 في 2020 وهو أعلى من المتوسط العالمي والذي يقدر بالواحد الصحيح.

يذكر أنّ الباحثين المصريين نشروا 68% من أبحاثهم العلمية في أعلى 50% من قوائم المجلات العلمية من حيث الجودة، وانعكس هذا التحسن النوعي على تغيير قواعد الترقيات بالجامعات المراكز البحثية بتحديد ضوابط من شأنها الارتقاء بالنشر العلمي وجودة الأبحاث، فضلا عن التركيز على النشر في المحاور التي تحددها الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 والمرتبطة بخطة الدولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي ذات السياق، تهتم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتحفيز النشر العلمي المميز من خلال مكافآت للنشر العلمي وتكريم الجامعات والمراكز البحثية أبناءها ممن نشروا في الدوريات العلمية المتميزة، إضافة الى دور الجهات المانحة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتي استطاعت من خلال تمويل المشروعات البحثية الخادمة لخطة الدولة، زيادة النشر العلمي بمعدلات كبيرة بدءًا من 2018 بإجمالي 22 ألف بحث وصولا إلى 2020 بإجمالي 32 ألف بحث قابلين للزيادة.

وفيما يتعلق بالتعاون الدولي في الأبحاث المنشورة، بيّن الوزير أنّ مصر قفزت لنحو 55% (17500 بحث) لعام 2020 مقارنة بنسبة 50.5% (13000 بحث) لعام 2019 بزيادة 4500 بحث وبجودة تتفوق على المتوسط العالمي، ويأتي هذا انعكاسًا لما تبذله الوزارة من دعم مبادرات التعاون الدولي ومشاركة مصر بأدوار أكثر فاعلية في المنظمات العلمية الدولية.