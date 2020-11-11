مركز بحوث الصحراء يكرم الفائزين بجوائز النشر العلمي الدولي

وتحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كرم عبدالله زغلول، القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء، الباحثين الفائزين بجوائز النشر العلمي الدولي للدفعة الثانية في عام 2020 وعددهم 30 باحثًا، في حضور رؤساء الشعب.

وأكّد القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء، أنَّ "المركز حريص على تقديم الدعم الكامل لتعزيز النشر الدولي، ولدينا رؤية تتعلق بضرورة إستثمار الأبحاث الدولية ذات الطبيعة التطبيقية في معالجة قضايا تتعلق بإستدامة الإنتاج الزراعي في المناطق الصحراوية".

ونوه القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء، إلى أنَّ هناك نهضة بحثية بالمركز في آخر 3 سنوات تتمثل في الزيادة الملحوظة للأبحاث الدولية المنشورة في مجلات معترف بها في سكوبس وغيرها من هيئات اعتماد المجلات الدولية.

ووفقاً لموقع "سكوبس" لفهرسة الأبحاث الدولية، بلغ عدد الأبحاث الدولية لمركز بحوث الصحراء في عام 2020 حتى الآن نحو 89 بحثًا، ومتوقع زيادة العدد مع نهاية العام ليتخطى 100 بحث، بالمقارنة بـ18 بحثًا فقط عام 2010، ونتيجة لذلك فقد احتل المركز مستوى متقدم ضمن المراكز البحثية المصرية في مؤشر البحث العلمي.

يأتي ذلك في إطار تشجيع الباحثين ومعاونيهم بمركز بحوث الصحراء على الاهتمام بنشر بحوثهم في الدوريات العلمية العالمية ذات السمعة العالية، وتشجيعًا للمتميزين مما يعزز من مكانة وتصنيف المركز.