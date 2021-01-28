في 10 نقاط.. خطوات الحصول على براءة الاختراع بأكاديمية البحث العلمي

خطوات شتى ومعايير بناءة وأسس تتماشى مع أحدث نظم البحث العلمي في مجالات الاختراعات والابتكارات وكيفية حمايتها، بتلك الكلمات وصف الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أسس وخطوات الحصول على براءة الاختراع للمصريين وغير المصريين، وذلك بهدف حماية الأفكار والابتكارات لمنفذيها، مؤكدا أن الرسوم المقررة لتسجيل أي براءة لفكرة أو ابتكار بسيطة ولا تقارن مع نظيرتها في الدول الأخرى، فضلا عن الدعم المقدم من الأكاديمية في هذا الشأن.

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية الحصول على براءة الاختراع:

1- أن يتم تقديم طلب لمكتب براءات الاختراع مع المستندات التي نص عليها القانون رقم 82 لسنة 2002 والتي توجد على موقع المكتب.

2- تسديد رسوم تقديم الطلب وهي نحو 150 جنيها مصريا ويعفى كامل الطلبة بكل فئاتهم حتى لو طلبة الدراسات العليا من سداد المصروفات.

3- يتم إعطاء الطلب رقم وتاريخ إيداع بالمكتب.

4- يعطى القانون واللائحة التنفيذية مهل لاستيفاء بعض المستندات.

5- يتم إجراء الفحص الشكلي للطلبات في خلال 6 أشهر من تقديم الطلب.

6- يتم تحويل الطلبات للفحص الفني بأسبقية تقديمها للمكتب.

7- في حالة قبول الطلب فنيا يتم النشر عنه فإذا لم يتم الاعتراض عليه يتم منح البراءة.

8- مكتب براءات الاختراع يعطي مقدم الطلب يوم التقديم رقما للطلب وتاريخ إيداع.

9ـ بموجب القانون يعطي أولوية لمالك الاختراع إذا تم سرقة اختراعه بعد تاريخ التقديم يتم بموجب المادة 44 من القانون رقم 82 لسنة 2002 عمل ضبطية قضائية في حالة صدور براءة ويرجع على المعتدى عليه، وذلك بتقديم طلب لمكتب براءات الاختراع لعمل الضبطية القضائية، وعلى مودع الطلب الحق في اتخاذ التدابير القانونية ضد أفعال التعدي فور نشر القبول عن طلبة على أنه يمكنه رفع دعوى بعد منح البراءة مع إثبات أن هناك فعل فيه تعدٍ على محتوى اختراعه.

10ـ يعمل بمكتب براءات الاختراع نخبة مميزة من أوائل الخرجيين ويتم تأهيلهم؛ والكثير من العاملين حاصلين على درجات علمية وتم تدريبهم بالمكاتب الدولية.