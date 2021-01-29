مابين «حقنة بالخطأ وعملية جراجية».. 7 فنانين تعرضوا لأخطاء طبية

تعرض عدد من الفنانين لأخطاء طبية أثناء إجراء عمليات جراحية، أثرت على حياتهم بشكل كبير، فمنهم من تدهورت صحته حتى أدت إلى وفاته، وآخرين دخلوا في أكثر من عملية جراحية حتى عادوا لحياتهم الطبيعية.

- بسمة وهبة

بعد أيام من المعاناة والآلام بسبب «الشلل العضلي» في وجهها والسفر للعلاج بالخارج، كشفت الإعلامية بسمة وهبة، أن ما أصابها كان نتيجة خطأ طبي خلال إجراءها عملية تجميل، حيث قالت «عملت بوتكس وفيللر من شهر، خدت حقنة دخلت في الأحبال الصوتية بوظت لي الدنيا».

- فيفي عبده

تعرضت الفنانة فيفي عبده لوعكة صحية شديدة، ألزمتها الفراش لأكثر من شهر، بسبب حقنة بالخطأ، جعلت الحركة محسوبة، وأوقفت قدميها، حتي أن حصلت على العلاج الطبيعي، وتحسنت حالتها بشكل ملحوظ .

- حورية فرغلي

أدت الفنانة حورية فرغلي أكثر من عملية تجميل خلال السنوات الماضية، بعد سقوطها من أعلى حصان، إلا أن هناك خطأ طبي عرض أنفها لكسر أكبر، وأصبحت تعاني من صعوبة بالتنفس.

- الراقصة غزل

تعرضت الراقصة غزل لخطأ طبي أثناء إجرائها أحد عمليات جراحية، مما أدى إلى وفاتها .

- سعاد نصر

توفيت الفنانة سعاد نصر نتيجة لخطأ طبي، حيث فقدت حياتها داخل غرفة العمليات بينما كانت تجري عملية تجميل، وتم توصيل جهاز الأكسجين للجهاز الهضمي بدلا من الجهاز التنفسي أثناء التخدير.

- محمود عبدالعزيز

خطأ طبي كان السبب وراء فقد الفنان محمود عبدالعزيز حياته، حيث أجرى جراحة في ضرسه بفرنسا ولم يكملها، ما تسبب في دخول الفيروسات إلى أعلى الفك ومؤخرة الرأس، وتسبب الفيروسات في إصابته بأورام.

- أحمد راتب

توفي الفنان الراحل أحمد راتب نتيجة خطأ طبي بعد أن أصيب بمياه على الرئة قبل 3 أشهر من وفاته، ووصف له الطبيب دواء للتخلص منها، لكنه نسى أن يؤكد عليه وقفه بعد 3 أشهر، واستمرار راتب في تعاطي الدواء أثّر على جسمه بالكامل.